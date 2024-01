No âmbito do corporate compliance, o que se costuma afirmar é que, para que não estejamos diante de um sistema de conformidade “de fachada”, o setor ou departamento de compliance deve ser mesmo profissional e independente. Além disso, a ele devem ser disponibilizados os meios materiais, humanos e técnicos necessários para o cumprimento de suas tarefas. Sem isso, fica difícil, inclusive, sustentar que há um efetivo comprometimento dos máximos dirigentes da empresa com os objetivos do sistema de conformidade (tone from the top)[3].

O ponto mais delicado reside em saber como proporcionar a aludida independência ao departamento de compliance. Algumas empresas têm optado por conferir ao dirigente máximo do departamento – o Chief Compliance Officer – o status de um alto executivo, subordinado apenas ao presidente do Conselho de Administração. Outras, no entanto, têm escolhido criar um órgão de supervisão do sistema de conformidade, composto por pessoas de fora da organização, para monitorar aqueles que, desde dentro, executam as medidas anticorrupção. Essa última estrutura – caracterizada por uma bicefalia (supervisão vs. execução) – foi a preconizada pelo sistema italiano de responsabilidade penal de pessoas coletivas.

Na esfera do public compliance, as questões a serem dirimidas são essencialmente as mesmas. Com efeito, também aqui, a máxima “tone from the top” precisa ser observada. Ademais, as atribuições próprias de compliance não devem ser mescladas com outras, nem mesmo com as de assessoria jurídica ou controle interno (profissionalização); ao departamento responsável devem ser fornecidos todos os meios necessários para o cumprimento de suas tarefas; e a ele deve ser outorgada, finalmente, a “independência necessária”, conforme art. 6.2, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – o diploma internacional, no entanto, não esclarece como proporcionar referida independência.

Em nosso sentir, primordial é a observância desses parâmetros. Assim, parece-nos secundário o debate sobre qual o melhor modelo de “agência anticorrupção”, ou seja, se é o “modelo investigativo”, como o de Singapura, se é o “modelo parlamentar”, a exemplo do de Nova Gales do Sul, Estado da Austrália, se é o “multi-agency model”, dos EUA, ou se é o “modelo universal”, que concentra funções investigativas, preventivas e educativas, como o de Hong Kong e da Catalunha, replicado, em alguma medida, pela Argentina[4].