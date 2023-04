Durante briga com ex, perito do caso PC Farias urina sobre Bíblia e faz ameaças de morte; assista

Molina é conhecido nacionalmente como perito criminal; ex-mulher veio a público acusá-lo de agressões. Foto: Reprodução/Instagram

Conhecido pela atuação nos casos PC Farias e Eldorado dos Carajás, o perito forense aposentado e professor da Universidade de Campinas (Unicamp) Ricardo Molina está sendo investigado após acusações de violência doméstica, psicológica e patrimonial feitas pela ex-mulher Janinne Jasem.

A advogada, que tem 119 mil seguidores no Instagram, publicou vídeos gravados no dia 11 de março que mostram uma discussão do casal. O objetivo, segundo ela, é deixar um 'alerta' para outras mulheres.

"Eu realmente temo contra a minha vida e o que ele é capaz de fazer. Eu tenho pesadelos de que eu estou sendo assassinada, sequestrada. Eu não saio de casa se o meu namorado não estiver junto", disse nas redes sociais. "Mesmo conhecendo a lei, eu ainda temo que a justiça não seja feita."

As gravações registram o momento em que o perito quebra vidros de uma porta, urina em cima de uma Bíblia e joga roupas e maquiagens pela janela. Ela é chamada de 'piranha', 'vagabunda', 'interesseira' e 'traidora'.

"Você é maluca. Eu vou dar um pé nessa porta. Eu vou te matar, eu quero que você morra", diz ele na gravação. "Você vai morrer e eu vou no teu velório. Vou mijar em cima da tua cova."

Ao Estadão, o perito afirma que a discussão começou em um momento em que eles tentavam reatar o casamento, mas Molina teria descoberto uma traição da ex-mulher, o que ela nega. A versão dela é que o ex-marido é quem manteve casos extraconjugais ao longo do casamento.

Molina nega traições, que segundo ele seriam 'conversas de WhatsApp', e também as agressões. Ele afirma que os trechos divulgados estão fora de contexto.

"Querer me transformar artificialmente em um agressor é loucura. Eu tive um surto, porque soube que ela ainda estava com o cara. Eu não ia aceitar isso de jeito nenhum. Se eu quisesse matá-la eu não estava dentro de casa, eu ia lá fora", rebate. "Ela estava destruindo uma esperança. Eu fiquei com um misto de decepção e fúria."

O vídeo também mostra o momento em que ele ameaça estrangular o cachorro do casal, o Louis, da raça spitz alemão, conhecida como lulu da pomerânia. "Eu vou estrangular o Louis na frente dela. Foda-se eu vou para cadeia", diz Molina na gravação.

O perito tenta conseguir a guarda compartilhada do cachorro. Ele nega que fosse fazer mal ao animal e diz que é 'muito apegado' a Louis. Já a influenciadora afirma que, durante as brigas, o ex-marido 'sempre ameaçou estrangular' o cachorro.

"Qualquer um que me conheça e que tenha visto a minha relação com o Louis vai ver que isso é obviamente uma coisa que eu falei para espantar ela e ver se ela ia embora", justifica Molina.

Janinne esteve na delegacia no último dia 20, acompanhada das advogadas, para prestar depoimento. Foto: Estadão

Outro vídeo divulgado pela advogada no Instagram mostra a casa do casal destruída, com móveis revirados e quebrados. Segundo a defesa de Janinne, a gravação é de 2020 e os danos teriam sido causados pelo perito. Ele é representada pelo escritório Gachet & Lance Sociedade de Advogadas.

"Trabalhando há tanto tempo com violência contra a mulher, a gente sabe que o que vem é uma tentativa de descredibiliza a vítima. Ela é sempre louca, está mentindo, se aproveitou. Para nós, não é uma novidade", afirma a advogada Jaqueline Gachet ao Estadão.

Medida protetiva

Janinne registrou boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva que impede o perito de se aproximar dela. O caso foi registrado como ameaça e está sendo investigado na 1.ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas (SP). Ela já prestou depoimento.

O casal está junto desde 2016. Eles se conheceram em uma palestra ministrada por Molina em Anápolis (GO), onde Janinne morava. O perito é conhecido nacionalmente por ter atuado em casos emblemáticos como no assassinato do empresário PC Farias - morto em 1996, tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor, que um rumoroso processo de impeachment tirou do Palácio do Planalto em 1992.

Casal estava junto desde 2016. Fotos: Arquivo pessoal

O casamento, em regime total de separação de bens, aconteceu em dezembro de 2018. O processo de divórcio foi aberto em janeiro e corre em segredo de justiça.

Ao blog, o perito afirmou que tem gravações de áudio que comprovariam agressões da ex-mulher e que essas provas serão juntadas ao processo. Ele também afirmou que pretende acionar judicialmente Janinne judicialmente pela divulgação das imagens. "Nunca houve agressões. Teve dela contra mim e eu também tenho prova", afirma.

Perito diz que foi mordido pela ex-mulher; defesa de Janinne afirma que ela agiu para se defender de agressões e se jogou de carro em movimento. Foto: Arquivo pessoal

Bíblia

Um dos vídeos que mais repercutiu nas redes socais é o que o perito urina em uma Bíblia. Janinne é evangélica e diz que teve a religião desrespeitada. O perito se desculpou pelo episódio.

"Não me orgulho do que eu fiz. Acho vergonhoso. Peço desculpas àqueles que são religiosos e consideram a Bíblia um livro sagrado. Eu considero um livro sagrado também, mas de outra maneira, pelo conteúdo e não pela matéria", diz. "Foi um episódio lamentável, mas não houve agressão nenhuma."