Bullying ou etarismo: o crime por trás do deboche

Raquel Gallinati. Foto: Adepol/Divulgação

Falta de bom senso? Ausência de educação e de empatia? Uma brincadeira de mau gosto? Não! O que aconteceu em Bauru-SP, numa universidade, dias atrás, pode ser configurado como crime. Mas, afinal, por quais transgressões, em tese, as três universitárias podem responder por terem gravado um vídeo debochando de uma colega de turma, por ela ter 40 e poucos anos? Apesar de a legislação brasileira não contemplar como crime o bullying e o etarismo nos dispositivos legais, isso não significa que os atos inerentes a estes termos devam ficar impunes.

Ao debocharem da mulher, defendendo, inclusive, que, por conta da idade (na opinião delas, avançada), ela não deveria nem estar no ensino superior, o trio pode, em princípio, reponder por injúria e difamação. Dependentes de representação, estes são crimes contra a honra, tanto subjetiva quanto objetiva. As universitárias também podem ser enquadradas por promoverem violência psicológica, que causa dano emocional à vítima mediante constrangimento, ridicularização e humilhação. Esta transgressão independe de representação. A pena varia de seis meses a dois anos de reclusão, além de multa.

Não podemos ignorar, ainda, a presença nesta ocorrência de Bauru de bullying moral, que pode ocorrer de várias formas, inclusive, com nuances de preconceito, que se referem, justamente, a questões de raça, etnia, religião, idade, sexo, etc. Não existe tradução para bullying na Língua Portuguesa. No Inglês, trata-se do gerúndio do verbo "to bully", que significa ameaçar, amedrontar, oprimir, tiranizar, só para citar algumas definições possíveis.

Por outro lado, a Lei Antibullying, nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, traz uma explicação bastante clara a respeito:

"Considera-se intimidação sistemática (bullying) todo o ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou de agredi-la, causando dor e angústia à vítima, numa relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas."

Já o termo etarismo é utilizado para descrever a discriminação com base em estereótipos associados à idade, preconceito que se manifesta por meio de diferentes maneiras de abordagem ao mais velho, como piadas e atitudes de exclusão - o que se nota no vídeo das estudantes.

Na legislação, a punição para casos desta natureza pode ser dobrada quando a infração ocorre de forma a facilitar e/ou potencializar a divulgação, como utilizar, por exemplo, as redes sociais - medida utilizada pelas universitárias de Bauru. E que fique claro: mesmo que as estudantes apaguem o conteúdo das plataformas on-line onde o mesmo foi inserido, elas ainda podem ser responsabilizadas. Ocorre que, neste caso, o compartilhamento em massa preservou o material.

Atos de covardia, insultos e agressões não podem mais ser normalizados no Brasil. A eles que reste o rigor da lei. Mas, mais importante que isso: que este infeliz episódio e sua ampla repercussão (negativa para as autoras do conteúdo) sirva a todos uma profunda reflexão, para a adoção de melhor conduta face ao outro.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; e embaixadora do Instituto Pró-Vítima