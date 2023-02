Burnout: saiba as diferenças entre a síndrome e patologias como estresse, ansiedade e depressão

Fernando Machado. Foto: DIVULGAÇÃO

Muitos são os sintomas: exaustão extrema, tristeza profunda, estresse, desânimo, ansiedade. Apesar de diferentes, cada um com sua particularidade, eles podem estar relacionados a diversos diagnósticos, como Síndrome de Burnout, Depressão, Estresse e Ansiedade. Por isso, ter uma escuta qualificada por um profissional de saúde é fundamental para um diagnóstico certo e um tratamento individualizado.

No Brasil, milhares de pessoas sofrem com problemas de saúde. O que nem todo mundo sabe é que, entre os mais comuns, estão os psicológicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. Neste meio, uma doença que vem chamando a atenção e ganhando conhecimento é a Síndrome de Burnout. Nos últimos anos, o Burnout passou a ser altamente pesquisado por conta de sua incidência - o Brasil é o país em 2º lugar no ranking de trabalhadores com essa síndrome.

Nós especialistas percebemos que a saúde mental vem sendo impactada por variáveis que afetam raciocínio, comportamento e humor. Essa junção pode provocar a Síndrome de Burnout, um distúrbio psíquico de caráter depressivo, esgotamento físico e mental. Durante a pandemia, constatamos nos consultórios que a saúde mental sofreu enorme comprometimento devido a vários temores e se agravou com questões políticas, ocasionando inúmeros casos de transtornos psíquicos.

O que muitos não sabem é que o Burnout pode ser confundido com outras doenças, como depressão, estresse e ansiedade, e, por isso, precisa de um acompanhamento médico para que seja fechado o diagnóstico da forma correta. Além disso, é preciso tomar cuidado com a automedicação já que é comum o paciente se autodiagnosticar mesmo sem ter feito uma consulta ou exame.

Para que o tratamento seja feito da forma correta é preciso diferenciar os sintomas e ter uma escuta qualificada por um profissional de saúde. Além disso, pode ser necessário um tratamento medicamentoso e / ou psicoterápico após a identificação da doença que está acometendo o paciente, mas todo o processo deve ser realizado por um profissional.

O que deve ser feito após o diagnóstico?

O tratamento vai depender da doença e do paciente, pois é feito de forma individualizada e vai variar de acordo com o grau da doença e de outros fatores externos, como algumas responsabilidades, para que seja traçada a melhor estratégia para cada um deles. Alguns pacientes podem precisar de medicação, outros de acompanhamento. Não é uma receita de bolo que vai funcionar para todos os pacientes que apresentarem aquela doença.

Precisamos compreender os sintomas para termos o controle das emoções, por isso a terapia é indicada para auto conhecimento e compreensão das causas. Burnout, depressão, ansiedade são doenças comuns no século 21, pois demandam muito desse mundo acelerado, competitivo. Nas consultas realizadas é possível perceber que isso é um reflexo de uma sociedade que cobra o tempo todo e vive com uma pressão que resulta em doenças psicológicas.

Neste contexto no qual vivemos, nós podemos desenvolver mais de uma doença psicológica ao mesmo tempo. Você pode ter um Burnout associado a uma depressão; pode ter um estresse excessivo no dia a dia associado a ansiedade; pode ter casos de burnout associados a uma ansiedade também. Você pode ter múltiplos fatores e mais de uma doença associada ao mesmo tempo, por isso a importância de um diagnóstico e um tratamento muito correto.

Como cada doença age no corpo

O Burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Já o estresse é uma resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. Isso deixa o indivíduo em "estado de alerta" e em condições de reagir.

A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa auto-estima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Por outro lado, a ansiedade é causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, etc. Os transtornos da ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia.

* Fernando Machado, psicólogo. Diretor da Ethos Psicologia Hospitalar. Atua no Hospital Anchieta de Brasília