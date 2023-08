Cabo de guerra: a Revisão da Vida Toda e os erros do INSS

Washington Barbosa. Foto: Divulgação

Nos últimos anos, especialmente de dezembro de 2022 para cá, fala-se muito na Revisão da Vida Toda.

Trata-se de uma tese da advocacia previdenciária que permite revisar o valor dos benefícios das pessoas que trabalhavam antes de julho de 1994 e que se aposentaram antes de novembro de 2019. Caso você se enquadre nesta situação o valor do seu benefício de aposentadoria ou de pensão por morte pode ser elevado, além de ter o direito de receber os atrasados dos últimos cinco anos.

O debate jurídico sobre essa tese demorou anos e veio a ser decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, que vincula todo o Poder Judiciário, em 1º de dezembro do ano passado. A Advocacia Previdenciária e os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social - INSS festejaram muito e tiveram um final de ano de grandes expectativas. Não obstante, como diz o ditado popular: alegria de pobre dura pouco.

O INSS argumentou que não tem condições de implementar a decisão e de rever milhares de benefícios, caso se leve em conta os processos já ajuizados, que supera o número de 11 mil.

Ao analisar o pedido, o STF, em decisão do Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema, até que venha a ser julgado os embargos de declaração interpostos perante aquela Corte Superior.

Você deve estar se perguntando o porquê do título "Cabo de Guerra" para esse artigo. Todos já brincamos disso, uma turma de um lado e outra do outro puxando uma corda para saber quem consegue trazer o grupo para o seu lado.

A brincadeira, além de ter recheado nossa infância de muitas risadas, retrata bem a situação da batalha entre o direito dos segurados e o chamado Law Economics - Análise Econômica do Direito. Essa metodologia de interpretação judicial, além de observar as razões técnico-jurídicas, avalia quais os impactos financeiros e operacionais da decisão. Lógico que, geralmente, a metodologia é utilizada em favor do Estado, na linha de que não se pode, em nome de alguns, impactar toda a sociedade.

Desculpe-me, mas isso não pode prosperar.

Não há como negar o direito límpido dos beneficiários de verem aplicada a tese da Revisão da Vida Toda.

Não podemos permitir que deficiências operacionais e até mesmo financeiras venham a prejudicar o valor dos benefícios de milhares de aposentados e de pensionistas.

Destaco, ainda, que é por essa e tantas outras "passadas de pano" nos erros do Estado, em especial do INSS, que vemos todos os dias a dignidade da pessoa humana ser relegada ao ostracismo e à total inefetividade.

A advocacia, a política e a sociedade como um todo, não podem baixar a cabeça ante a tamanha injustiça, principalmente porque, caso sejam atendidos os pedidos do INSS, deixar-se-á a análise técnico-jurídica de lado para utilizar-se de uma decisão política, inadequada para uma Corte Superior como o Supremo Tribunal Federal.

Mas não quero terminar nossa conversa com um tom pessimista.

Em primeiro lugar, acalme-se porque essa suspensão dos processos sobre a Revisão da Vida Toda tem data para terminar, 21/08/2023, quando serão julgados os embargos de declaração interpostos pela União - INSS.

Finalmente, acredito que se trata de uma tese bastante solidificada na academia e no âmbito da advocacia e dos tribunais, fruto de amplíssimo debate e que não será desvirtuada por conta de possíveis impactos financeiros e operacionais.

Fiquemos atentos, lutemos pelos direitos dos nossos aposentados e dos nossos pensionistas do Regime Geral de Previdência Social - INSS.

*Washington Barbosa, especialista em Direito Previdenciário e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Diretor da WB Curso