Cabral deve ser solto na segunda-feira e ficará em prisão domiciliar em apartamento da família em Copacabana

Sérgio Cabral chega a sede da Justiça Federal, no Rio, em 2019, para ser interrogado; ex-governador está preso desde 2016. FOTO: FABIO MOTTA/ESTADÃO

Condenado a mais de 400 anos de prisão em 23 processos, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral vai deixar a cadeia após seis anos preso preventivamente. Ele recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para deixar o presídio de Bangu 8. A defesa informou que o ex-governador deve ser solto na segunda-feira, 19, e ficará em prisão domiciliar em um imóvel da família em Copacabana.

O ex-governador cumpria prisão preventiva desde 2016. As prisões preventivas não têm prazo definido, mas devem ser revistas a cada 90 dias pelo juiz responsável. Elas podem ser determinadas para evitar interferências em investigações ou a continuidade de crimes, por exemplo.

De acordo com o advogado Daniel Bialski, Cabral deve ser liberado na segunda-feira, após a expedição do alvará de soltura pela Justiça de Curitiba, onde corre o processo em discussão.

"O Supremo Tribunal Federal vai enviar um comunicado sobre a decisão desta sexta-feira para a Justiça Federal de Curitiba, para a 13.ª Vara Federal Criminal. Em seguida, a Justiça de Curitiba é que vai enviar o alvará de soltura. Esse processo deve ser concluído ainda na segunda-feira", diz Bialski.

O STF deve proclamar o resultado da votação do habeas corpus de Cabral na segunda-feira, um dia útil após o fim da votação. Depois, a Corte comunica a decisão à 13.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná para a expedição do alvará de soltura.

A defesa de Cabral deve acionar o Plantão Judiciário de Curitiba para que a ordem de soltura seja enviada à Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio, onde o ex-governador está preso.

A liberdade, no entanto, deve ser provisória ­- já há ações tramitando no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma das últimas instâncias de recurso antes da decisão final sobre os processos que atingem Cabral.