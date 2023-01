Cada vez mais comum inclusive entre casais veteranos, processo de divórcio continua sendo traumático

Níver Bossle Acosta. FOTO: NICOLAS CALLIGARO

Embora a intenção dos cônjuges seja a de permanecerem juntos até os cabelos de ambos ficarem bem branquinhos, afinal ninguém se casa pensando em se separar, há probabilidade de que a união matrimonial não dure para sempre já que divórcio tem se tornado cada vez mais comum no Brasil.

Segundo dados do Colégio Notarial Brasileiro, que reúne os tabelionatos de notas de todo país, em 2021, 80.573 casais se divorciaram nos cartórios. Este número é quase quatro vezes maior do que registrado em 2007 (22.195). Mesmo entre os mais velhos, as separações vêm aumentando. E veja só, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de divórcio entre pessoas com mais de 50 anos aumentou 28% nos últimos 20 anos.

O Divórcio se tornou mais comum, o que não significa que é menos traumático. Por mais que os envolvidos estejam conscientes das dificuldades em assumir a ruptura da relação conjugal, a frustração pela quebra da promessa matrimonial e a interrupção do sonho conjunto ainda fere internamente.

É comum associar a palavra DIVÓRCIO a DOR, CONFLITO e PERDA, não é mesmo?

Isso se deve as peculiaridades dessa travessia e ao alto potencial de se tornar traumático pela necessidade de resolução patrimonial em meio ao luto conjugal.

Então o sofrimento é uma regra quando o assunto é divórcio?

Mesmo quando o fim é necessário pelo desgaste de anos de convivência em um ambiente familiar desagradável, por exemplo, a ideia do fim vem acompanhada de uma carga emocional que reflete no processo da separação. A dor é quase inevitável.

Mas você pode estar lembrando agora de casos em que um dos parceiros aparentemente ultrapassou essa fase de forma indolor.

Isso se deve a diferença de "timing" entre os parceiros. As pessoas vivem fases distintas dentro de um casamento, mesmo no que diz respeito a crises, e essa diferença é um ponto crucial para determinar como cada um enfrentará emocionalmente o divórcio.

Veja o caso de João e Maria

Eles se casaram bem jovens. Já no primeiro ano do casamento tiveram que aprender o ofício da criação conjunta do primeiro filho. Ao todo tiveram quatro filhos e construíram um patrimônio suficiente para desfrutar confortavelmente a idade mais madura. Viveram 46 anos juntos, quando MARIA decidiu se divorciar. JOÃO foi pego de surpresa pela notícia e em "depressão" não entendia a frieza de Maria.

Ela parecia não estar sensível a dor de João nem frustrada pelo fim do "juntos para sempre."

Visto de fora parecia incoerente, mas Maria pensava na separação desde a descoberta da primeira traição do parceiro, no relacionamento extraconjugal de João em meio à crise que tiveram no nascimento do segundo filho. Maria não tinha trabalho remunerado, porque vivia para cuidar da família, e a falta de reconhecimento pela dedicação dela sempre foi uma frustração que engolia a seco.

João trabalhava duro, para garantir a tranquilidade financeira da família e sonegava da esposa a pressão que vivia no trabalho, especialmente nos dois episódios em que quase foi a falência.

Em casa, as discussões eram sobre a inapetência sexual de Maria e a falta de conexão de João.

Quando os filhos já adultos saíram de casa João e Maria se depararam com um relacionamento desgastando e Maria já sem função verbalizou a decisão que havia ruminado internamente por quase 30 anos.

Para um dos integrantes do casal, mesmo diante de brigas e discussões constantes, a decisão pelo divórcio pode ser recebida com muita surpresa. Em contrapartida, para outro cônjuge as crises são insustentáveis e o divórcio é a única solução. Um vive o trauma do divórcio bem antes e quando verbaliza a vontade de se separar, o outro toma um susto porque, mesmo com relacionamento ruim, essa não era uma ideia ventilada.

Nesses momentos, João passa a vivenciar o processo de luto. Maria viveu o luto antes que João pudesse pensar na falência do casamento.

A dor do luto é inevitável, porém nem todos experimentam as fases dessa dor ao mesmo tempo. Isso explica a "indiferença" de Maria e a profunda "depressão" de João.

Maria procurou um advogado para fazer o divórcio amigável. João não quis acordo, e na escassez de sentimentos de Maria preferiu causar a dor pela dificuldade que colocou em dividir o patrimônio. Agora discutem no processo de divórcio litigioso a quem cabe a culpa pelo fim e a quem cabe a riqueza que acumularam, esperando a resposta da justiça que de olhos vendados mede a dor e o direito de João e Maria.

Casos como o deste exemplo são crescentes. Relacionamentos fugazes são mais suscetíveis ao fim, mas relacionamentos longos não garantem a imortalidade do casamento.

Com a maturidade e a consciência sobre direitos e deveres da relação conjugal e a liberdade nas decisões associadas a busca da felicidade individual o divórcio tem sido uma escolha aderida entre casais veteranos.

A relação conjugal é um vínculo espontaneamente estabelecido por duas pessoas que pactuam deveres e obrigações e que precisam necessariamente cuidar dessa relação pela felicidade do casal, não só como entidade familiar, mas como indivíduo, sob pena de experimentarem a falência conjugal e a dor equiparada ao luto, que acompanha a travessia do divórcio.

Sem falar na divisão do patrimônio que, às vezes, acaba ao longo do processo litigioso enquanto um tenta imputar a outro a culpa pelo fim.

Então a prevenção implica em conhecer as necessidades do parceiro e o grau de tolerância de cada um. Quanto mais sólida a base da relação, menos chance de que as crises sejam estopim para o divórcio.

No entanto, quando o divórcio parece ser inevitável o ideal é não judicializar e manter o poder da decisão nas mãos, minimizando o trauma da separação já que este modelo de conflito é de cunho predominantemente emocional e a decisão quase sempre gera reflexos para além do par conjugal.

Atualmente é possível observar um crescente movimento pela busca de métodos consensuais de resolução de conflitos familiares. Isso se deve ao fato de que as pessoas estão mais conscientes sobre a complexidade envolvida e o resultado ágil e eficiente desse modelo alternativo de solução.

*Niver Bossle Acosta é advogada familiarista consensual