Caminho para a retomada

Eduardo Martins. Foto: Divulgação

A inadimplência e o endividamento já se mostram sintomas crônicos da sociedade brasileira pós-pandêmica. Em meio ao crescimento da oferta de crédito via Fintechs, bancos digitais, fundos de investimentos em direitos creditórios e mesmo junto ao tradicional sistema de bancos com agências,não para de crescer o número de consumidores e empresas que assumiram dívidas em excesso e agora enfrentam dificuldade para quitá-las.

Exemplos como o Americanas chamam a atenção na mídia pela representatividade da marca e forte presença junto ao consumidor, mas as chamadas Varas Empresariais da Justiça brasileira têm sido inundadas por pedidos de falência e recuperação Judicial desde o início da pandemia.

Também o consumidor brasileiro foi fortemente afetado pela inadimplência. No final de 2022, o percentual de famílias brasileiras com contas em atraso chegou à casa dos 30%, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada em dezembro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A pesquisa apontou ainda um total de brasileiros com dívidas (atrasadas ou não) na casa dos 78,9%. Entre os endividados, 17,5% relataram estar "muito endividados" e outros 10,9% declararam-se sem condições de pagar suas dívidas.

São números que refletem a crise desencadeada pela pandemia, responsável por fragilizar o mercado de trabalho, agravada por condições macroeconômicas que custam a se estabilizar, marcadas por elevadas taxas de juros e inflação em trajetória de forte aceleração ao longo de todo ano de 2022. A combinação desses fatores resultou na redução das receitas das empresas, aumentou seu custo de produção (em cenário de forte queda da demanda) e, no caso das pessoas físicas, afetou a renda e o poder de compra dos brasileiros, além de ter tornado as dívidas mais caras.

Diante desse quadro, salvo alguma "milagrosa" intervenção federal por meio das prometidas soluções discutidas em campanhas presidenciais, torna-se remota a perspectiva de estabilização ou redução no número de inadimplentes, pelo menos em um futuro próximo. O cenário atual, ao contrário, aponta para um inevitável aumento das carteiras de crédito em atraso, não apenas de bancos, mas também de varejistas, fintechs e prestadoras de serviços, abrindo espaço para a expansão de um mercado que tende a se beneficiar de momentos como esse: o de special situations, em particular nos segmentos de recuperação de créditos não-performados (NPLs).

Além de socorrer empresas em reestruturação ou em recuperação judicial, o mercado de special situations oferece liquidez para carteiras de créditos inadimplidos que estejam em poder de empresas ou bancos. Se, por um lado, a falta de liquidez decorrente do alto spread bancário - que no Brasil é um dos mais altos do mundo - leva as empresas a buscarem uma alternativa aos empréstimos tradicionais, com o objetivo de aliviar seu estresse financeiro, por outro, a venda de suas carteiras inadimplentes oferece uma alternativa de liquidez, ao passar adiante as dívidas que não conseguiram receber de seus clientes, já tidas como perdidas.

Continua após a publicidade

Encabeçado por securitizadoras e fundos de investimento em direitos creditórios (FDICs), tal mercado encontra-se em plena expansão no Brasil, tanto em relação ao volume de negociações como na diversificação de origens e no número de participantes que passaram a ofertar suas carteiras. Nos últimos anos, setores que tradicionalmente não recorriam a esse instrumento passaram a considerá-lo como forma de lidar com dívidas vencidas e de reforçar o caixa para investir em novos projetos. É o caso dos bancos digitais e das redes de varejo. É provável que os novos ofertantes incluam empresas de serviços básicos, como energia, saneamento e telecomunicações, que sentiram o peso da inadimplência nas contas domésticas.

O mercado de special situations é contracíclico. Em um cenário de depreciação da economia como o que acabamos de viver em decorrência da pandemia, os bancos se viram obrigados a aumentar de forma expressiva seus provisionamentos, antevendo grandes perdas. Essa situação, somada à mudança regulatória do processo de reserva de provisões em decorrência da resolução CMN n° 4.966, do Banco Central (o chamado IFRS6), obriga os integrantes do Sistema Financeiro Nacional a rever seus procedimentos para estimação de perda esperada. Nesse cenário, a cessão de carteiras -- tal como j&aacu te; ocorre em mercados bem desenvolvidos -- passa ser procedimento fundamental para mitigar os efeitos da inadimplência nas contas e no consumo de capital dos bancos, inclusive em seu planejamento tributário, dada a dedutibilidade das despesas com perdas decorrente de vendas das carteiras.

Em resumo, agora é o momento em que precisam ceder suas carteiras, como forma de limpar seus balanços e voltar a conceder crédito.

A boa notícia é que todos os stakeholders e a própria economia brasileira acabam se beneficiando desse bom momento do mercado de special situations. Desde o pequeno devedor -- que encontra nos fundos de investimento cessionários de carteiras uma flexibilidade maior da que encontrava em seu banco, com isso revigorando seu crédito no mercado -- aos grandes conglomerados financeiros, que podem assim desonerar suas estruturas para atuar em seu core business, gerar alguma liquidez com créditos considerados "podres" e, ainda, homologar os benefícios fiscais das perdas consumadas, passando pelas empresas, que encontram nos fundos "distress" caminhos para viabilizar e aprovar seus planos de recuperação.

Todo esse ciclo e amplitude de atuação do mercado de special situations contribuem de forma decisiva para a recondução de empresas e pessoas à normalidade de suas vidas financeiras, possibilitando a elas, ainda, reiniciar novo ciclo de acesso ao crédito, fator preponderante para a retomada da economia.

Seja como for, ganha quem estiver estruturado para aproveitar as oportunidades que esse mercado de centenas de bilhões de reais tem a oferecer.

*Eduardo Martins é mestre em Gestão Pública e Empresarial pela FGV/EBAPE, com especialização em Modelagens Financeiras para a Recuperação de Créditos. Tem MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV/EBAPE e pós-graduação em Análise e Acompanhamento de Projetos pelo IPEA/CENDEC. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UnB). Atuou como diretor de grandes instituições financeiras e respondeu pela implementação da primeira Companhia Securitizadora de Ativos Financeiro do País em 2001. É sócio-diretor da MGC Holding