Ex-candidato do Novo a prefeito do Guarujá é investigado pela PF por suposto elo com PCC

O Estadão pediu manifestação do político. A Comissão de Ética do Novo disse que determinou a suspensão da filiação do ex-candidato (mais informações abaixo).

O nome de Cláudio surgiu na investigação a partir da quebra do sigilo da nuvem de Bruno Costa Calixta, conhecido como Boy ou Cachoeira, apontado como “disciplina” do PCC no Guarujá.

O contato do empresário estava salvo no celular de Calixta como “Dr Claudio Irmão”, o que segundo a Polícia Federal permite “inferir algum tipo de ligação” dele com a facção, “em virtude de a nomenclatura ‘irmão’ ser comumente utilizada pelos integrantes da organização criminosa”.