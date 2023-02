Carnaval para pessoas com deficiência e democratização do acesso aos bens culturais

Flávia Albaine. Foto: Divulgação

A Prefeitura do Rio realizou a distribuição de ingressos gratuitos para pessoas com deficiência e um acompanhante poderem assistir os desfiles das escolas de samba no Sambódromo. Trata-se de importante iniciativa em consonância com os ditames legais sobre a temática, eis que, de acordo com a nossa Constituição Federal, é dever do Estado garantir o pleno exercício dos direitos culturais, além de apoiar e incentivar tais manifestações.

Não há dúvidas de que o Carnaval é um tipo de manifestação cultural. E a distribuição dos ingressos para pessoas com deficiência garante o exercício do direito ao lazer e a aproximação de tais pessoas com a cultura brasileira. Mas não apenas isso. Garante também a democratização do acesso aos bens de cultura, pois uma Democracia só se legitima com a possibilidade de participação de todos os seus integrantes nos diferentes setores sociais, incluindo as manifestações culturais.

Não há mais espaço para condutas de segregação, que não toleram a presença de pessoas - mormente pessoas integrantes de grupos vulneráveis - nos diferentes espaços sociais. Nesse contexto, não basta não ser contra a participação dessas pessoas. É preciso ir além e incentivá-las a ocupar todos os espaços em igualdade de condições com as demais, o que, por óbvio, inclui o Carnaval, até mesmo para que uma festa que tem raízes populares não se torne eminentemente elitista.

Nesse sentido, as políticas públicas de inclusão social da pessoa com deficiência devem abarcar todos os seus direitos fundamentais, incluindo o direito ao lazer, diante da sua importância para o controle do estresse, a percepção do autocuidado e o equilíbrio na saúde física e mental. Desta feita, a iniciativa de distribuição de ingressos para os desfiles das escolas de samba constitui uma política afirmativa, cujo principal objetivo é contornar o histórico de violência e exclusão social sofrido por determinados grupos de pessoas, permitindo que os mesmos tenham acesso aos direitos e bens que lhe foram retirados no passado.

Importante ressaltar, ainda, que de acordo com a previsão da Lei Brasileira de Inclusão, é dever do Poder Público promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, culturais, intelectuais, esportivas e recreativas, visando o seu protagonismo. Para que haja o protagonismo da pessoa com deficiência, os eventos acima mencionados devem não apenas facilitar o acesso dessas pessoas, mas também ofertar medidas de acessibilidade adequadas para que elas possam usufruir do lazer da forma mais autônoma possível. Se essa acessibilidade não for ofertada no gozo do direito ao lazer, haverá uma mera integração (quando a sociedade permite a presença de pessoas com deficiência nos ambientes mas não se adapta para que haja a eliminação de barreiras) e não uma inclusão de fato (quando a sociedade vai além e se preocupa com a eliminação de barreiras para a real inclusão social da pessoa com deficiência).

Conclui-se, assim, que a distribuição dos ingressos para que pessoas com deficiência possam assistir ao desfile de Carnaval constitui uma política afirmativa em prol das mesmas, e também uma medida de democratização do acesso à cultura, em especial para as camadas da população comumente excluídas do exercício dos seus direitos culturais por alguma condição econômica e/ou social. O acesso à arte precisa ser popularizado. Que tenhamos mais iniciativas como essa!

*Flávia Albaine, defensora pública e especialista no direito das pessoas com deficiência