Carros populares mais baratos: é ou não um bom programa?

Pedro Abdo. Foto: Divulgação

O Governo Federal vinha anunciando, há algumas semanas, um programa para baratear os carros populares no país. Após idas e vindas, finalmente foi editada, no último dia 05 de junho, a Medida Provisória nº 1.175/2023, que regulamentou e detalhou o projeto. Logo em seu artigo 1º, a norma já indica seu objetivo: estabelecer mecanismo de desconto patrocinado na aquisição de veículos sustentáveis por pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no País.

De cara, já se nota uma questão: o desconto se dará na forma de desconto patrocinado, que, inclusive, deverá ser registrado de forma destacada na nota fiscal. Esses descontos, posteriormente, virarão créditos tributários(do PIS/Pasep e da Cofins) para as montadoras. Os valores dos descontos também já são sabidos: de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00, para carros, e de R$ 33.600,00 a R$ 99.400,00 para ônibus e caminhões (que, originalmente, não seriam incluídos no programa).

A ideia é que, quanto mais "sustentável" um carro, maior seja o seu desconto. O nível de sustentabilidade, aqui, dependerá da: i) fonte de energia utilizada no veículo; ii) consumo energético do veículo; iii) preço público sugerido; e iv) densidade produtiva do veículo. Ao todo, 9 montadoras aderiram ao programa, com, a princípio,233 versões de 31 modelos: Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.

Já em relação aos ônibus e caminhões, percebe-se que a ideia da MP é, sobretudo, a renovação da frota. Os descontos não serão baseados no nível de sustentabilidade, como nos carros, mas na categoria do veículo (os de transporte de carga semileve terão o menor desconto, ao passo que o maior desconto será destinado aos de transporte de passageiros com capacidade para mais de vinte passageiros para utilização rodoviária). Todavia, para ter direito ao desconto, o consumidor terá que entregar um veículo de mesma categoria com mais de 20 anos de emplacamento.

Mas, afinal, esse é um bom programa? Antes de responder, citamos 3 pontos relevantes:

O primeiro ponto de destaque é que o Governo, de fato, observou as críticas originalmente feitas e aperfeiçoou a medida. Ela melhorou.Os descontos custarão aos cofres públicos R$ 1,5 bilhão, mas já sabemos de onde essa quantia virá: da reoneração parcial, a partir de setembro, do diesel, o que será suficiente para custear o programa e ainda sobrar uma "gordura" de R$ 500 milhões. A desoneração do diesel está em vigor desde março de 2022 e foi uma medida do governo Bolsonaro para tentar frear a disparada do preço dos combustíveis. Vale lembrar que, conforme dados da ANP, o preço médio de revenda do óleo diesel no país chegou a R$ 7,46, em julho de 2022. Agora, em maio de 2023, o valor médio está R$ 5,37. Há espaço, portanto, para a reoneração.

Continua após a publicidade

É uma maneirade custear o programa e, ao mesmo tempo, aumentar gradativamente o imposto sobre o diesel - que, originalmente,já tinha a reoneração completa prevista para o ano que vem. Só que a reoneração em duas etapas (uma agora em setembro e outra em janeiro) tem uma vantagem: diminuir o impacto inflacionário em 2024. É uma boa saída encontrada pela equipe do Ministro Haddad, uma vez que resolve vários problemas em uma tacada só.

O segundo ponto que destacamos é a inclusão de caminhões e ônibus no programa. A medida irá incentivar a troca e a reciclagem dessesveículos mais antigos. É, também, o "copo meio cheio" em relação à reoneração dos impostos sobre o diesel e, politicamente, uma maneirade agradar um público que, nos últimos tempos, tem se mostrado contrário ao governo Lula: os caminhoneiros. A reciclagem dos veículos antigos, também, tem uma pegada ambiental, já que os modelos mais velhos são mais poluentes. Novamente, foi uma sacada boa do governo para resolver vários empecilhos.

Enfim, a medida é bem feita. Atende ao que propõe. Agora, a pergunta que levantamos acima: é um bom programa?

De um lado, é certo que os carros vão realmente ficar mais baratos. Vai servir, também, como uma medida pontual para auxiliar a indústria em um momento de grande dificuldade, com dólar alto, crise financeira, juros altos, escassez de materiais, etc. Isso, consequentemente, preservará empregos, estimulará a economia e, claro, permitirá a troca e aquisição de veículos novos, com reflexos para o mercado de carros usados. Além de tudo, é o cumprimento de uma promessa de campanha do governo Lula e um aceno à classe média.

Todavia, a despeito dos pontos positivos, resta a pergunta: a medida era realmente necessária?

A verba destinada deve se esgotar rapidamente. A Anfavea, por exemplo, estima que dure cerca de um mês e meio e atenda até 110 mil carros. É muito pouco frenteao custo total (R$ 1,5 bi, lembremos). E mais: os veículos vão ficar mais baratos, mas ainda assim os preços permanecerão elevados para a imensa maioria da população, sobretudo em uma época em que os níveis de endividamento estão elevados. Acaba sendo, de certa maneira, uma medida injusta: privilegia quem já tem o privilégio de ter mais de R$ 58.990,00 (novo preço do carro mais barato do país) disponíveis para investir em um carro zero.

Temos também questões históricas e ambientais. Mais uma vez, o governo brasileiro incentiva a indústria automobilística, mantendo o ideário rodoviarista que não vem se mostrando adequado, nas últimas décadas, ao nosso país de tamanho continental. E isso se agrava sobretudo em um momento de crise climática e aquecimento solar. Por mais que os níveis de desconto levem em consideração a sustentabilidade ambiental e a renovação da frota de veículos usados, é certo que os veículos beneficiados permanecem sendo à base de combustíveis fósseis.

Continua após a publicidade

Enfim, seria esse o melhor jeito de empregar o dinheiro da reoneração do diesel? Quem vos escreve pensa que não. Mas, considerando que é uma escolha política do governo, a medida tem o mérito de ter sido bem desenhada para atender os fins a que se propõe. Ela não quer resolver uma questão que é estrutural e depende de diversos fatores globais. É algo episódico. E, enquanto medida paliativa, é válida.

*Pedro Abdo, advogado especialista em Direito Tributário do escritório Lucas Terto Advocacia