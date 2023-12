Caso Ana Hickmann: como funciona a proteção para essas mulheres vítimas de violência doméstica?

O caso de Ana Hickmann, que recentemente compartilhou sua experiência com violência doméstica e a subsequente busca por proteção e justiça, ressalta a importância da sociedade brasileira discutir a respeito dos direitos e proteções disponíveis às mulheres em situações similares. A violência doméstica é uma realidade perturbadora que afeta milhões de mulheres, e a necessidade de informação acessível sobre como se proteger e buscar justiça é fundamental.

Ana Hickmann Foto: Reprodução/Instagram

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é um marco legal no Brasil, estabelecendo mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra mulheres. Esta lei possibilita uma série de medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar e a proibição de aproximação da vítima. No entanto, como o caso de Ana Hickmann demonstra, ainda existem desafios na aplicação integral e eficaz desta lei, especialmente em questões que envolvem aspectos cíveis, como divórcio e guarda dos filhos.

É crucial que as mulheres vítimas de violência doméstica denunciem seus agressores. A denúncia é o primeiro passo para ativar o sistema de proteção judicial e pode ser feita em qualquer delegacia, preferencialmente nas Delegacias de Defesa da Mulher. Ao denunciar, é fundamental relatar todos os detalhes do ocorrido, pois isso ajudará na solicitação de medidas protetivas de urgência.

Desde a abertura do Boletim de Ocorrência até o fim do processo, é essencial ter o acompanhamento de um advogado especializado em direito de família e em casos de violência doméstica. Um advogado especializado pode orientar a mulher sobre seus direitos, ajudar na solicitação das medidas protetivas, e representá-la em todas as etapas do processo, garantindo que suas demandas sejam atendidas de maneira justa e eficiente.

No processo judicial, a mulher pode requerer medidas protetivas de urgência, além de buscar soluções para questões cíveis como divórcio, partilha de bens, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Com a recente alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 13.894/19), os juizados especializados podem tratar de ações de divórcio e dissolução de união estável em casos de violência doméstica, embora a prática ainda encontre resistências, como observado no caso de Ana Hickmann.

Leonardo Marcondes Foto: Divulgação

Além do suporte legal, é fundamental que as mulheres vítimas de violência doméstica busquem apoio psicológico e social. Este suporte é crucial para o processo de recuperação emocional e para fortalecer a mulher em sua jornada por justiça e segurança.

A proteção de mulheres contra a violência doméstica é uma questão de direitos humanos e dignidade. É essencial que a sociedade, os sistemas judiciais e de segurança pública estejam preparados e sejam efetivos na proteção das mulheres. O caso de Ana Hickmann destaca a necessidade de um sistema judicial que entenda e responda adequadamente às complexidades da violência doméstica, garantindo que as mulheres recebam a proteção e justiça que merecem.

*Leonardo Marcondes, advogado especialista em Direito de Família