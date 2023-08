Caso Larissa Manoela: legislação ainda possui lacunas

Larissa Manoela. Foto: Paris Filmes

O caso Larissa Manoela, denunciado no último domingo pela reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, aguçou a curiosidade do público e expôs uma questão jurídica interessante: em caso de abuso dos pais na gestão empresarial da carreira artística dos filhos, quais são as responsabilidades penais que podem ser aplicadas? Esse tema ganha ainda mais relevância atualmente, em que centenas, ou milhares, de crianças e adolescentes despontam como fenômenos teens nas redes sociais como TikTok, Youtube e Instagram. Como se sabe, em razão da monetização desse conteúdo, ou celebração de contratos de publicidade, a exposição pode gerar reflexos financeiros, e consequentemente abuso de pais na gestão desses valores.

É fato que nossa legislação civil, em compasso com o que estabelece o estatuto da criança e do adolescente - na minha visão insuficientemente - já regulamentam que os proveitos recebidos pelos filhos menores são geridos e administrados pelos genitores, seus responsáveis legais, mas estes devem prestar contas da forma como de fato utilizam ou investem esses valores. E é justamente nesse ponto que podemos pensar na aplicação da legislação penal.

A grande questão que exsurge é: mas, nos casos de comprovado abuso, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha? A resposta é um estrondoso "depende". Isso porque a Lei Maria da Penha é uma lei protetiva - e necessária - que se aplica apenas às vítimas mulheres. Assim, se a vítima, criança ou adolescente, for uma mulher - como é o caso de Larissa Manoela -, ambos os pais podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha. Veja que as consequências da lei se aplicam em desfavor de homens e mulheres, incluídos aqui os pais, desde que a vítima seja obrigatoriamente uma mulher.

Em meu entendimento jurídico, em casos semelhantes aos de Larissa Manoela, poderíamos, a depender das circunstâncias a serem apuradas por eventual Inquérito Policial, imputar aos pais as condutas de violência psicológica e violência patrimonial, ambas reconhecidas pela Lei como atentatórias às mulheres. A violência psicológica, prevista desde o ano de 2021 no Artigo 147-B, do Código Penal, possui penas de detenção que podem chegar a dois anos. Já é um crime previsto de forma específica no Código Penal, e se caracteriza por uma série de condutas que causem dano emocional à vítima, mediante, por exemplo, atos de manipulação ou limitação do direito de ir e vir. Isso, segundo a reportagem do Fantástico, parece ser o que acontecia com Larissa Manoela. Além disso, é notório que condutas como essas também podem configurar uma violência patrimonial, que não possui ainda uma tipificação específica na legislação penal, mas é reconhecida pela Lei Maria da Penha e inclusive pode gerar a concessão de medidas protetivas à vítima.

Ora, se a vítima mulher é proibida de ter acesso ao seu próprio dinheiro, amealhado pelo seu próprio trabalho, tendo que praticamente implorar aos pais a transferência de valores módicos para pagamento de, por exemplo, um milho na praia, estamos sim, pelo menos em tese, diante de uma grave violência psicológica, já regulamentadas em lei, e também patrimonial, ainda pendente de regulamentação, mas já reconhecida na lei.

De um ponto de vista mais grave, a depender da forma como os pais gerem os rendimentos dos filhos, poderíamos até aventar a imputação de eventual crime de apropriação indébita, prevista no Artigo 168, do Código Penal, que tem penas de reclusão mais graves, que podem chegar a quatro anos. Esse crime estaria configurado se ficar provado que os pais desviavam valores que administravam para a filha, em seu próprio proveito ou de terceiros. E isso, diga-se de passagem, também representaria clara violência patrimonial.

Veja que nesses casos tratados tanto faz se a vítima é maior ou menor de idade. Desde que seja do sexo feminino, a aplicação da Lei Maria da Penha em desfavor dos pais é certa.

E se a vítima fosse do sexo masculino? Nesse caso, conforme a jurisprudência mais atualizada dos Tribunais Superiores, não haveria condições de aplicação da Lei Maria da Penha, mas ainda assim os pais poderiam responder criminalmente pelo crime de apropriação indébita, crime previsto no Código Penal e que se aplica tanto a homens como a mulheres, sem distinção.

De qualquer modo, essa denúncia de Larissa Manoela vem causando movimentações no legislativo brasileiro, com a intenção já declarada de parlamentares da criação de um lei específica para regulamentar como pais devem gerir as carreiras dos seus filhos, o que particularmente vejo com bons olhos.

*Rafael Paiva, sócio do Paiva & André Sociedade de Advogados, criminalista, pós-graduado e mestre em Direito, especialista em violência doméstica e contra a mulher, é professor de Direito Penal, Processo Penal e Lei Maria da Penha