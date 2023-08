Caso Larissa Manoela: o trabalho infantil é permitido para atores mirins? O que a lei diz sobre isso?

Larissa Manoela. Foto: Reprodução/Globo

De modo geral a legislação atual proíbe totalmente o trabalho infantil até os 13 anos. A partir dos 14 anos é permitido trabalhar na condição de aprendiz, aos 16 é permitido o trabalho convencional, com algumas exceções e somente aos 18 é permitido o trabalho sem restrições. Com relação aos atores mirins, a permissão advém do artigo 406 da CLT e do artigo 8 da Convenção nº 138 da OIT - Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte. Essa exceção é para representações artísticas e necessita alvará individual ou autorização judicial permitindo a participação do menor, além de cessão de uso da imagem e voz do menor, assinada pelos pais ou responsáveis legais.

É fato que, com o boom da internet, existem muitos influenciadores mirins. Assim, muitas questões cercam temas sobre quais pontos esses jovens devem ficar atentos na elaboração de um contrato e quais os riscos para uma marca ao trabalhar com influencers menores de idade? E quais as consequências de pais? Bom, na elaboração do contrato, o jovem deve observar principalmente suas obrigações, o prazo, a limitação dos direitos de uso da imagem e voz e se há montante a ser depositado em poupança ou equivalente que só poderá ser sacado pelo próprio, na maioridade.

Outro ponto ainda dentro deste universo é se as marcas devem se atentar à representação legal do menor e à autorização do uso da imagem e voz. De fato, os pais ou responsáveis respondem pelo menor na esfera cível, portanto, é prudente manter a transparência na relação profissional e, se o menor já tiver discernimento para tanto, mantê-lo ciente de toda negociação. Outra cautela é sempre manter contratos claros com terceiros envolvidos, como agentes de talentos e empresários.

Assim, em relação ao caso da atriz Larissa Manoela, houve uma discussão sobre o patrimônio que crianças conseguem ao trabalhar na infância. A questão que se levanta é: Existem regras especificas para os responsáveis desses menores, em relação ao dinheiro que eles conseguem ao longo da infância? Sim, os pais ou representantes legais devem observar as regras de administração dos bens, estabelecidas pelo Código Civil, sem esquecer que o provedor da renda é o menor. Se os pais ou responsáveis trabalham para o menor, principalmente se for de forma exclusiva, ou se há contratação de terceiros, pode haver custos a descontar do valor recebido, como pró-labore, salários, encargos ou custeamento de despesas, mas deve ser feita a correta documentação de tudo, mantendo a relação profissional transparente, para evitar futuras disputas familiares.

Zilda Eugenia Ferreira. Foto: Divulgação

Vale lembrar que o TST - Tribunal Superior do Trabalho tem um Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que reconhece a representação artística como exceção ao trabalho infantil. Existe ainda o Projeto de Lei 4968/2013, ainda pendente de aprovação, que trata da alteração de alguns artigos da CLT, que regulamenta as disposições protetivas dos direitos da Criança e do Adolescente, incluindo a revogação do artigo 406, que permite autorização judicial para o trabalho infantil em certas ocasiões. Se esse PL vier a ser aprovado, o trabalho artístico de menores ficaria apoiado somente na convenção da OIT, tornando obscura a segurança jurídica para esses casos.

Continua após a publicidade

*Zilda Eugenia Ferreira, advogada especialista em Direito do Trabalho, sócia do Ferreira & Ricco Advogados