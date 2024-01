Caso Paolla Oliveira: gordofobia, assédio sexual e a objetificação dos corpos femininos

Fausto Silva, Jô Soares e André Marques estiveram por tempo razoável à frente de programas importantes da TV brasileira. Fausto e André tiveram o privilégio de se submeter à cirurgia bariátrica por motivos de saúde, e Jô Soares transformou em uma marca pessoal “o beijo do gordo”.

A mesma compreensão e tolerância, no entanto, jamais foi dada a uma mulher, até onde tenho notícia.

Paolla Oliveira

Gordofobia é um tipo de assédio que pode atingir qualquer pessoa que visualmente se mostre acima do peso ideal.

No entanto, quando se fala do universo feminino, a régua que mede quem pertence e quem não pertence sobe para um outro nível de exigência.

Recentemente, a atriz Paolla Oliveira foi vítima de gordofobia ao postar fotos sem filtros nas suas redes sociais. Não é a primeira vez que o tema se torna assunto.

Para citar um exemplo internacional, podemos relembrar o que ocorreu com a cantora Britney Spears, que foi alvo de comentários e críticas após ser fotografada em trajes de banho mostrando seu corpo natural com celulite.

A polêmica ocorreu nos Estados Unidos e ganhou ampla atenção da mídia e do público americano, refletindo as intensas pressões e expectativas em relação à imagem das celebridades nos EUA.

O caso de Britney também contribuiu para discussões mais amplas sobre padrões de beleza e body shaming, aceitação do corpo e a necessidade de uma representação mais realista e saudável dos corpos nas mídias sociais e na imprensa.

Gordofobia não é apenas o assédio cometido contra pessoas consideradas pela medicina acima do peso.

Gordofobia é todo assédio contra pessoas, sobretudo mulheres, que fogem a um padrão imposto.

Iniciei o texto falando de Faustão e André Marques exatamente para mostrar que, quando falamos de Gordofobia, o recorte de gênero se impõe, uma vez que, para as mulheres, esse poço é muito mais fundo, sendo que a régua da medicina cai por terra.

Celebridades do gênero feminino não possuem sequer o direito de envelhecer.

São muitas as profissionais mulheres que já me relataram episódios de Gordofobia e de assédio contra sua imagem, tipo de cabelo e etc.

“É preciso ter o padrão da loja”.

Luciana Veloso Baruki

Não faz muito tempo que uma aeromoça ganhou na justiça o direito de ser reembolsada pelas despesas que teve com maquiagem. Nada mais justo, considerando que o mesmo padrão não é exigido dos homens, tampouco custeado pela empresa. Vou além, ser obrigada a se maquiar me parece tão violento quanto ser obrigada a ter determinado tipo de corpo ou peso.

Ao deixar o espaço da casa e do mundo privado, as mulheres passaram a começar a ocupar o espaço público (mercado de trabalho, universidades, etc.), sendo recebidas com muita violência.

A objetificação da mulher passa pela Gordofobia, pelo Assédio Sexual em todos os espaços, pela censura de quem decide amamentar um bebê em público (se for uma criança maior de dois anos então nem se fala).

A verdade é que todas somos Paolla Oliveira. Precisamos ampliar e difundir essa reflexão para que homens e mulheres tenham compreensão das razões pelas quais assédio e gênero, em muitas situações, são termos que andam juntos.

Aliás, não foi por outra razão que eu não consegui citar nenhuma mulher no início deste texto.

*Luciana Veloso Baruki é auditora pioneira em fiscalizações de assédio no Ministério do Trabalho, advogada, médica pós-graduanda em Saúde Mental e Psiquiatria, administradora de empresas e fundadora do perfil @assedionet, que tem o objetivo de apoiar as vítimas de assédio e ajudar as organizações no processo de investigação e apuração de responsabilidades em situações de assédio e discriminação