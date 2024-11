Opinião | Caso Robinho: o dilema entre o clamor popular, a lei e a técnica jurídica

Embora a repercussão midiática do caso e a comoção popular sejam totalmente compreensíveis dada a brutalidade e gravidade do crime, a atuação do Judiciário deve, impreterivelmente, pautar-se pela estrita observância da lei e das garantias constitucionais. Nesse sentido, o voto do Ministro Gilmar Mendes se destaca não pelo óbvio, que seria a tecnicidade, mas por ser, até o momento, a voz dissonante na Suprema Corte. Sua argumentação, fundamentada em princípios basilares do Direito Penal, expõe a fragilidade da decisão do STJ e a precipitação na execução da pena.

Com precisão, o ministro Mendes dissecou a inaplicabilidade retroativa da Lei de Migração ao caso, considerando o crime ocorrido em 2013. A Transferência de Execução da Pena (TEP), introduzida pela referida lei, não pode retroagir para prejudicar o réu. O Ministro ressaltou que a impossibilidade da TEP não implica impunidade, abrindo caminho para a persecução penal na jurisdição brasileira, com base no princípio da extraterritorialidade, garantindo assim a possibilidade de responsabilização sem atropelar as garantias fundamentais.

Outro ponto abordado pelo ministro foi a exigência do trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena, conforme consolidada jurisprudência do próprio STF. A prisão de Robinho antes do esgotamento dos recursos configura flagrante violação desse princípio, corroborando a tese da defesa sobre a ilegalidade da execução provisória da pena.

Com o andamento do julgamento, percebe-se uma corrente no STF que parece se curvar à pressão popular. Fica evidente que os ministros temem ser “mal interpretados” e isso demonstra a influência do clamor social sobre a imparcialidade do julgamento. Essa tendência é extremamente perigosa e constitui uma ameaça à essência do Estado Democrático de Direito, que se funda na independência do Poder Judiciário e na aplicação isonômica da lei.