Caso Sergio Cabral e o excesso na prisão preventiva

O então governador do Rio, Sérgio Cabral, em Paris, em 2008

Muito se discute, em âmbito forense, acerca da necessidade e fundamentos da prisão preventiva, espécie de prisão cautelar aplicável - ou que deveria ser aplicável - somente em situações que se encaixam naquelas previstas em lei, de acordo com regulamentação do Art.312 e 313 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, a prisão cautelar em caráter preventivo é cabível para todo contexto no qual se desenhe um risco à produção probatória necessária para a persecução da conduta criminalizada, ou em cenários nos quais acredita-se que a liberdade do agente ameaça à ordem pública, econômica ou até mesmo a própria aplicação da lei penal.

Todavia, o desvio de finalidade na determinação da custódia preventiva é, infelizmente, uma realidade no Poder Judiciário brasileiro, sendo muitas vezes utilizada como um instrumento de lawfare - guerra política, ou o uso da lei para fazer guerra -, numa verdadeira instrumentalização da medida cautelar para, estrategicamente, prejudicar o inimigo.

Neste contexto, destacam-se o excesso de prazo na aplicação da medida preventiva, e a sua decretação como antecipação de pena, este último já vedado em lei - Art.313, §2º do Código de Processo Penal -, ambas causas de ilegalidade da restrição de liberdade da pessoa contra a qual fora aplicada.

Ademais, a aplicação da custódia preventiva por tempo excessivo encontra um referencial lógico fácil de ser analisado: a proporcionalidade da medida, sendo de simples verificação o fato de que manter alguém preso por longo lapso temporal sem que haja uma condenação transitada em julgado - e, portanto, ainda inocente - é, indubitavelmente, desproporcional, até pela própria impossibilidade de estornar o tempo que esta pessoa ficou privada de sua liberdade, caso seja, ao final, inocentada.

Nesta linha, tem-se destacado na mídia a soltura do ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, contra o qual pesam condenações - ainda não transitadas em julgado -, tendo decidido o Supremo Tribunal Federal pela concessão de sua liberdade com o uso de monitoramento eletrônico, em caráter domiciliar.

Leonardo Tajaribe Jr. FOTO: DIVULGAÇÃO

A razão que levou a Corte Suprema a devolver a liberdade ao ex-Governador debruça-se, exatamente, no tempo excessivo da prisão preventiva - que deveria ser provisória -, o qual estendia-se por período de cerca de 6 anos, lapso de tempo em que estava custodiado sob os fundamentos expostos no início de nossa explanação.

Nesta perspectiva, é importante que se evidencie a gravidade da repressão de liberdade de pessoa ainda acobertada pelo manto constitucional da presunção de inocência, providência esta que deve ser, sempre, a última tentativa do Estado de mitigar os riscos que podem ameaçar a higidez do processo.

Por este ângulo, não se objetiva promover um julgamento de valor acerca dos fatos imputados ao agente, e nem tão pouco uma atribuição descriminalizante de rótulos entre "bandido rico" e "bandido pobre" mas, tão somente, levantar o brado conscientizador que deveria retumbar todo operador do direito, cientificando acerca dos efeitos deletérios da privação de liberdade de todo e qualquer sujeito, por mais graves que sejam as acusações, em especial por período de tempo injustificavelmente extenso, sem que haja uma condenação validada pelas instâncias superiores.

*Leonardo Tajaribe Jr., advogado criminalista. Especialista em Direito Penal Econômico e Europeu (COIMBRA/IBCCRIM). Pós-Graduado em Direito Penal e Processual Penal (UCAM). Conselheiro Jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)