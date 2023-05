Cassações são uma sinalização contra a corrupção

Mem de Sá. Foto: Reprodução

Foram cassados no Brasil, de 1999 a 2003, dois deputados federais e um senador. De 2003 a 2019 esse número, no âmbito federal, subiu para 12. Outros quatro foram cassados na legislatura 2019 a 2023 e nesta legislatura o deputado Deltan Dallagnol foi o primeiro.

A cassação do ex-procurador da República Deltan Dallgnol, assim como a provável prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, assume um simbolismo considerável.

Dallagnol e Collor tiveram uma expressiva atuação política. Um atuando no processo Lava Jato, que levou à prisão do, na época, ex-presidente Lula. E Collor como presidente da República, eleito em 1989 e cassado por impeachment em 1992.

Há uma lista de futuros processos que ainda está em fase de julgamento e que envolvem o ex-presidente Bolsonaro e o senador Sérgio Moro, que também atuou na Lava Jato.

As duas punições poderão mudar um quadro no qual há uma associação entre política e corrupção? É pouco provável.

Relatório divulgado pela Transparência Internacional em janeiro deste ano mostra que o Brasil ficou em 94º lugar entre 180 países no ranking mundial do Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2022. Esse ranking mede como a integridade do setor público é vista internacionalmente.

Durante três anos consecutivos, o Brasil apareceu estagnado com 38 pontos em uma escala de zero a 100 - em que zero significa "altamente corrupto" e 100 significa "muito íntegro".

Há raízes históricas para isso. A professora Adriana Romeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveu uma profunda pesquisa e que terminou com a publicação do livro "Corrupção e poder no Brasil: uma história, séculos XVI a XVIII".

O livro mostra que desde a descoberta do país já há tráfico de influência, nepotismo, favorecimento e abuso de autoridade.

Mostra ainda que Mem de Sá (governador-geral do Brasil entre 1558 e 1572) foi acusado de enriquecimento ilícito e que Minas Gerais teve um governador que fez fortuna com a arrecadação ilícita com ouro e diamantes. Tudo isso com a complacência da Coroa, instalada em Portugal, distante.

O que o TSE e o STF estão fazendo pode significar uma sinalização de que há novos ares na política em Brasília e no país. Podem ser uma brisa de ética em um país em que por mais de 500 anos imperou a corrupção. É pouco, mas é um bom sinal.

*José Alves Trigo é professor de Jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Análise do Discurso. Atuou como jornalista no jornal Folha de S. Paulo e A Tribuna, de Santos