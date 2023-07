Catálogo de produtos: se a sua empresa é importadora, ainda vai ter um

Márcio Costa de Menezes e Gonçalves e Roberto Silva e Souza. Fotos: Divulgação

Está prevista para o segundo semestre deste ano de 2023 (ou seja, para qualquer momento entre a zero hora do dia 1° de julho até as 23h59 do dia 31 de dezembro), a implementação no ambiente de produção do módulo do Catálogo de Produtos do Portal Único de Comércio Exterior, que integrará, inicialmente, a DUIMP - Declaração Única de Importação - que será o novo documento eletrônico de importação e que reunirá todas as informações de natureza aduaneira, administrativa, tributária e fiscal, comercial e financeira referentes às importações de bens para o território brasileiro.

O que muda com isso? Muita coisa!

Alerta: Nada de pânico. A DI Web não deixará de existir imediatamente após a implementação completa da DUIMP (sim, a DUIMP já pode ser utilizada em algumas situações). Ambas (DI Web e DUIMP) coexistirão por um breve período, de modo a possibilitar que todos os importadores se adaptem às mudanças.

O que é o Catálogo de Produtos?

O Catálogo de Produtos é (pois já pode começar a ser construído a partir de agora) o catálogo que cada empresa (por CNPJ raiz) deverá possuir e onde constarão informações detalhadas de cada produto, características (atributos!) que esta empresa importa.

O campo atualmente denominado na "Descrição Completa da Mercadoria" DI Web será substituído por um conjunto de atributos previamente definidos pelos órgãos de controle e que definem o produto para todos os fins (classificação, valoração, controles fiscais e administrativos), permitindo a sua melhor identificação, para efeitos da Fiscalização aduaneira.

Em outras palavras, pretende-se que a leitura desse conjunto de atributos, obrigatórios, se constituam, de fato, em uma descrição completa do produto importado, ao contrário do que é atualmente (uma vez que "descrição completa" é uma definição subjetiva) onde parte das descrições são, por vezes lacônicas, por vezes códigos internos de empresas (que nada significam para uma eventual conferência física) e que, desta forma, podem servir à prática de ilícitos no comércio exterior.

A versão inicial do Catálogo de Produtos foi uma obra "tocada a quatro mãos" pela administração (RFB, Secex, anuentes) juntamente com a iniciativa privada. Porém, como é fácil perceber-se, trata-se de um módulo que exigirá atualização permanente, seja visando seu aprimoramento (com inclusões e exclusões) ou, principalmente, visando sua atualização, de modo a contemplar os novos produtos que surjam no comércio global.

O Catálogo de Produtos contém inúmeros conceitos e fundamentos que serão abordados em futuros textos. Atributo de produto? Atributo de DUIMP? Atributo de LPCO? Acabaram-se as Adições? No panic!

Neste momento, quem desejar conhecê-lo consulte-o no ambiente de treinamento do Portal Único, através do link https://val.portalunico.siscomex.gov.br/portal/.

*Márcio Gonçalves, advogado especializado em Tecnologia, Propriedade Intelectual e Direito Digital, fundador do MG Advogados. Presidente do Instituto do Capital Intelectual - ICI, diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamento - ABRAL e autor do livro A Pandemia da Pirataria. Foi secretário executivo do CNCP - Conselho Nacional de Combate à Pirataria - CNCP, do Ministério da Justiça

*Roberto Silva e Souza é formado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, auditor-fiscal da Receita Federal, aposentado em 2022, tendo exercido importantes funções na Divisão de Valoração Aduaneira - Coana (1998 - 2003), na Seção Aduaneira do Porto de São Sebastião (2003 - 2006), tendo sido inspetor-chefe do Porto de São Sebastião/SP (2006-2012), participando da Gestão de Riscos e Pesquisa e Seleção - Divisão Aduaneira RF08 (2012-2019) e Catálogo de Produtos (2019-2022)