Celso de Mello diz que volta dos ministros ao plenário do STF é 'histórica' e chama bolsonaristas radicais de 'marginais da República'

Celso de Mello, aposentado do Supremo Tribunal Federal, elogiou os discursos de Lula e Rosa Weber na cerimônia que marcou a volta dos ministros ao plenário após atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Foto: Dida Sampaio / Estadão

O ministro Celso de Mello, aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou como 'histórica' a volta dos ministros ao plenário nesta quarta-feira, 1º, após os atos de vandalismo que destruíram a sede da Corte.

Celso de Mello disse que a solenidade expressou a 'repulsa' das instituições e da sociedade civil ao 'intuito golpista de setores radicais, de extrema-direita, do bolsonarismo'.

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sentaram ao lado ministra Rosa Weber, presidente do STF, na mesa de autoridades, reforçando a mensagem de união dos Poderes em defesa da democracia. Os três fizeram discursos duros sobre a necessidade de responsabilizar os extremistas pelos atos golpistas.

O ministro aposentado classificou os pronunciamentos de Rosa Weber e de Lula como 'primorosos'. Já os bolsonaristas radicais que invadiram os prédios do Congresso, do STF e do Planalto foram chamados por Celso de Mello de 'marginais da República', 'delinquentes', 'intolerantes' e 'pessoas retrógradas e reacionárias'.

"O comportamento da horda invasora constitui a expressão perversa do gravíssimo retrocesso institucional com que bolsonaristas radicais pretendiam perverter, deformar e suprimir a ideia ética e politicamente superior de democracia", afirmou o ministro aposentado.