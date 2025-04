Celular jogado pela janela leva PF a chefões de quadrilha que clonava até site de bancos

Um celular atirado pela janela por um dos presos da Operação Faroeste Digital, realizada no ano passado, levou a Polícia Federal aos líderes de uma organização criminosa e à identificação de ‘tripeiros’ - responsáveis pelo recrutamento de ‘laranjas’ usados para distribuição de dinheiro desviado de contas bancárias de empresas via fraudes eletrônicas. Nesta terça, 1, a PF deflagrou a Operação Tripeiros, para executar 12 mandados de prisão e 18 de buscas, além do sequestro de bens de investigados em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça.

Alvos da Operação Tripeiros, da PF, deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa Foto: PF/Divulgação

PUBLICIDADE A PF apurou que a organização criava até site ‘clone’ de bancos, Depois, ‘atraía’ vítimas a entrarem no site escancarando seus dados bancários para transferências milionárias. Os federais classificam o grupo como ‘uma das maiores organizações criminosas especializadas em fraudes bancárias em pessoas jurídicas’. Segundo a PF, ‘os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social e phishing para realizar as fraudes’. O phishing é um ataque cibernético que visa expor dados confidenciais de vítimas.

‘Tripeiros’ são os responsáveis pelo recrutamento de ‘laranjas’ usados para distribuição de dinheiro desviado de contas bancárias Foto: PF/Divulgação

Por meio do acesso a essas informações dos clientes do banco, os criminosos criavam um site ‘clone’ da instituição financeira e faziam a engenharia social, método de manipulação e persuasão para ludibriar a vítima.

A Operação Tripeiros constatou que, em apenas um ataque cibernético, em questão de minutos, o dinheiro transferido de uma só conta totalizou quase R$ 1 milhão e foi distribuído em mais de 70 contas de ‘laranjas’.

Justiça autorizou cumprimento de mandados de prisão e de buscas em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará Foto: PF/Divulgação

Segundo a PF, durante o período de um ano e meio da investigação o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões.

A PF chegou às lideranças da organização por meio da análise de conteúdo do celular jogado pela janela por um dos alvos da Operação Faroeste Digital, executada em 2024.

Toda a investigação ficou a cargo da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, braço da PF que atua contra fraudes eletrônicas. A atribuição sobre esse tipo de crime é da Justiça estadual, mas a PF assumiu o controle da investigação porque a quadrilha operava em vários Estados.

Investigados na operação também tiveram bens sequestrados Foto: PF/Divulgação

Os alvos da Operação Tripeiros deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.

Em nota, a PF reafirmou seu ‘compromisso com o combate à criminalidade cibernética e à proteção do sistema financeiro nacional’. A meta da PF é desarticular toda a rede criminosa e recuperar os recursos desviados.