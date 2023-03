Cem anos de sigilo e a defesa da democracia

Eduardo Pazuello. Foto: José Dias/PR

Um dos primeiros atos do novo governo federal foi determinar à Controladoria Geral da União (CGU) a reavaliação dos sigilos de 100 anos impostos pelo último governo com base no parágrafo primeiro do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação (LAI). O dispositivo, no entanto, prevê a restrição ao acesso apenas a dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem.

Há sérios indícios de que inúmeros sigilos decretados foram usados para acobertar eventuais fatos ilícitos ou indesejados da gestão e não para proteger informações pessoais sensíveis. Ou seja: uma subversão do dispositivo legal em seus propósitos fundamentais, que são a ampla divulgação das informações de interesse público e a prestação de contas.

Sigilo, em um Estado Democrático de Direito, é exceção. Uma das perenes lições de Norberto Bobbio é justamente que "a opacidade do poder é a negação da democracia". Democracia existe onde os atos do governo estão sob controle constante da opinião pública. As instituições de um país livre só subsistem se agem à luz do sol -que, célebre expressão do ministro do Supremo dos EUA, Louis Brandeis, "é o melhor dos desinfetantes".

No último dia 17, a CGU determinou a retirada do sigilo do procedimento administrativo que investiga a participação do então general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, em ato político junto com o ex-presidente Bolsonaro, em maio de 2021. É sabido que os militares da ativa são impedidos de participar de manifestações políticas. O ex-ministro, no entanto, foi isentado de responsabilidade por seus pares antes de decretada a restrição de acesso.

Rodrigo Sánchez Rios. Foto: Divulgação

Tal episódio abre um novo flagelo na crise entre civis e militares -relação conturbada, sobre a qual se fundou a última gestão. Após os episódios do 8 de janeiro, a submissão das forças militares ao poder civil passou a ser questão urgente ao novo governo, principalmente para fazer frente à verdadeira simbiose entre Executivo e forças armadas instituída nos últimos anos.

Continua após a publicidade

Outro caso relevante envolve os dados do cartão de vacinação do antigo mandatário. Ainda sob análise da CGU, o episódio está diretamente relacionado ao interesse público. Fossem outras as ações do ex-presidente no enfrentamento à pandemia, os dados relativos à sua vacinação não teriam tal apelo. É ato incompatível com um chefe de Estado usar seu poder de persuasão para convencer milhares de pessoas a seguir um tratamento ineficaz e, ao mesmo tempo, vacinar-se na surdina.

Não cabe anistia para os ilícitos escondidos debaixo do tapete da história. Simplesmente esquecer e seguir em frente seria atestar que o cinismo, a hipocrisia e o egoísmo político compensam e podem se enraizar na nossa não tão jovem democracia.

O Estado Democrático reconhece aos cidadãos o poder e o dever de vigiar seus mandatários, sendo o poder político incompatível com o obscurantismo e com o segredo. Apenas há democracia quando o poder é visível e controlável por todos.

*Rodrigo Sánchez Rios é advogado criminalista, doutor em direito pela Universidade de Roma - Sapienza e professor de direito penal da PUC-PR