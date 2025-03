Opinião | Centenário de Inezita

Uma Academia de Letras também se justifica pela vocação de manter viva a memória de seus integrantes. O encadeamento de existências singulares, que perpassam gerações e que têm, talvez como único entrelaçamento, a circunstância de terem sido escolhidas para representar uma época, mostra a marcha inevitável do tempo. Ele se esvai, não pode ser bloqueado. Mas pode ser recuperado num átimo, se exercitada essa capacidade mágica de se transportar ao terreno das lembranças.

Em 4 de março de 2025, Inezita Barroso teria completado cem anos. Ela não é uma: é múltipla. Folclorista, cantora, instrumentista, atriz, professora, mulher da TV. Colecionou troféus durante sua quase centenária carreira. Foi a grande dama da música autêntica, nascida Ignez Magdalena Aranha de Lima, na Barra Funda. Sua família era bem formada e sua infância influenciada por distintas influências musicais. O convívio rural, na fazenda do interior paulista, fê-la desenvolver o amor pelo gênero genuinamente caipira. Cursou biblioteconomia na USP, e se tornou incansável pesquisadora da música adotada como lema existencial. Percorreu o interior do Brasil e resgatou histórias e canções. Seu trabalho foi reconhecido e era chamada a falar sobre folclore em espaços culturais e Universidades de todo o país. Era uma verdadeira enciclopédia viva de música e folclore e se tornou Doutora Honoris Causa da Universidade de Lisboa.

Aos vinte e cinco anos surgiu o nome artístico, resultado da junção do apelido de infância ao patronímico do marido. Em 1951 fez a primeira gravação pela Sinter e, a partir daí, gravou mais de cem discos. O primeiro DVD, “Inezita Barroso: cabocla eu sou”, foi lançado em 2013 e sintetiza seus mais de sessenta anos de carreira a disseminar a autêntica música do campo brasileira.

Seus mais de duzentos prêmios incluem o Sharp de Música na categoria melhor cantora regional, o Grande Prêmio do Júri do Movimento de Música, o Roquette Pinto de melhor cantora de rádio da música popular brasileira. A APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte a reconheceu como a melhor cantora de música popular em 2010.

No ano anterior, recebeu do Governo do Estado de São Paulo a Comenda da Ordem do Ipiranga, na categoria Grande Oficial, por seu permanente compromisso com as raízes culturais do Brasil e pela imensa contribuição para a disseminação da cultura mais autêntica da gente dos rincões desta Pátria continental.

A convite e por insistência de seu grande amigo Paulo Bomfim, aceitou concorrer à vaga da Cadeira 22 da Academia Paulista de Letras e foi eleita em 11 de setembro de 2014. Infelizmente, não chegou a tomar posse, vindo a falecer em 8 de março de 2016.

Uma legião de brasileiros estava acostumada a vê-la semanalmente na Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura, a comandar o “Viola Minha Viola”, em que esteve desde 1980 até 2015. Foi um dos mais longevos programas da televisão brasileira. Foram gravadas mais de mil e quinhentas edições. Generosa, projetou cantores, intérpretes e compositores, dividindo sua merecida fama com iniciantes que, graças a ela, obtiveram em seguida muito sucesso.

No rádio, esteve durante muitos anos na Record, na Rádio USP e Rádio Cultura AM, por mais de dez anos, apresentou o programa diário “Estrela da Manhã”.

Pessoalmente, Inezita era de uma cativante simpatia. Sorridente e amável, a todos atendia com gentileza e não se recusava a ouvir composições, além dos relatos pormenorizados de carreiras iniciantes e de sonhos que ela ajudava a converter em realidade.