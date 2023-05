CGU descobre R$ 3,8 bilhões pagos 'indevidamente' pelo Auxílio Brasil

Aplicativo da Caixa é usado para solicitar auxílio emergencial. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Controladoria-Geral da União identificou a liberação indevida de 8,2 milhões de benefícios do Auxílio Brasil, totalizando R$ 3,8 bilhões, durante auditoria que apurou valores concedidos entre os meses de janeiro e outubro de 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro. Segundo relatório divulgado pelo órgão nesta segunda-feira, 15, 2.285.506 famílias distintas incluídas no programa receberam valores indevidamente.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO RELATÓRIO DA CGU

O estudo constatou irregularidades que variam desde casos de beneficiários falecidos a famílias com renda acima da cabível para o programa. Bandeira do governo Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil foi instituído em novembro de 2021, em meio à pandemia da covid-19, em substituição ao Programa Bolsa Família.

Somente com relação a falhas de controle identificadas no processo de acompanhamento mensal das famílias habilitadas a receber o benefício, a CGU aponta pagamentos indevidos a 367 mil famílias, em média, por mês, entre janeiro e outubro de 2022 - o que representa um desembolso de R$ 171 milhões por mês e totaliza R$ 1,71 bilhão.

Em um segundo momento da auditoria, a CGU buscou identificar rendimentos registrados para membros das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil por meio do cruzamento de dados de pagamentos do INSS, Guias de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP).

Nessa fase, foi observada a disponibilização mensal, entre janeiro e outubro de 2022, de benefícios para 468 mil famílias fora do perfil de renda do programa, com pagamentos de mais de R$ 218 milhões por mês, totalizando cerca de R$ 2,18 bilhões.

Com base nos achados, a CGU sugeriu ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome nove providências para sanar as irregularidades identificadas. A Controladoria aponta, por exemplo, a necessidade de reavaliação da situação das famílias que ingressaram no programa e que possuíam indicativo de impedimento ou de inelegibilidade, inclusive com a adoção de ações para bloqueio, cancelamento e ressarcimento de benefícios.