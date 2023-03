CGU multa em R$ 420 mil empresa alvo da Operação Boca Livre por fraudes via Lei Rouanet

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Controladoria-geral da União (CGU) multou a empresa paulistana Rabello Entretenimento Eireli e seu sócio, Fabio Conchal Rabello, em R$ 420 mil, pelo desvio de recursos da Lei Rouanet. Ela foi um dos alvos investigados na Operação Boca Livre, deflagrada em 2017 pela Polícia Federal, que revelou desvios na casa dos R$ 21 milhões em verbas destinadas à cultura. A deliberação, assinada pelo novo ministro da pasta, Vinicius Marques de Carvalho, foi publicada nesta sexta, 10, no Diário Oficial da União.

Sanção da CGU foi publicada nesta sexta, 10, no Diário Oficial de Justiça ( Foto: CGU/Divulgação)

As informações foram divulgadas pela própria CGU. Inicialmente, a Controladoria deu publicidade aos detalhes da sanção aplicada à empresa e incluiu o nome do escritório Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de Advogados (Demarest Advogados). Depois, a CGU excluiu o nome da banca.

Ao Estadão, o Demarest Advogados afirma que foi 'vítima da Rabello, que vendeu o projeto ao escritório'. Inicialmente investigada no caso, a banca afirmou que fez um acordo junto à CGU, 'versando exclusivamente sobre a responsabilidade objetiva por ato de terceiro'.

A origem da investigação sobre Rabello foi um evento realizado no Demarest Advogados em 2016. De acordo com a Controladoria, a empresa de entretenimento teria prestado serviços ao escritório de forma que 'pudesse se utilizar de recursos de renúncia fiscal para financiar evento comemorativo privado'.

Continua após a publicidade

A Controladoria também afirma que a empresa de Rabello 'fraudou a prestação de contas'.

Na época, um dos sócios do escritório de advocacia chegou a ser denunciado, mas não houve condenação. Ele foi acusado do crime de associação criminosa, mas o Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF-3) trancou a ação penal contra ele.

A investigação inicialmente era apenas contra a empresa Rabello Entretenimento Eireli. Contudo, 'em razão do reconhecimento do abuso de direito na utilização da pessoa jurídica', o chefe da Controladoria determinou que a pessoa jurídica fosse desconsiderada, incluindo-se também Fabio Conchal Rabello, seu único sócio, como alvo da penalidade.

A empresa foi formalmente baixada em 2017. A decisão da CGU ainda é passível de recurso.

COM A PALAVRA, O DEMAREST ADVOGADOS

Em resposta aos quesitos da reportagem, o Demarest Advogados enviou a seguinte nota ao Estadão:

Continua após a publicidade

"O fato ocorreu em 2016. O Demarest foi vítima da Rabello, que vendeu o projeto ao escritório. O Demarest foi inocentado na esfera criminal e, posteriormente, celebrou acordo com a CGU, versando exclusivamente sobre a responsabilidade objetiva por ato de terceiro, qual seja, a empresa Rabello, ora penalizada pela CGU."

COM A PALAVRA, FABIO CONCHAL RABELLO E RABELLO ENTRETENIMENTO EIRELI

A reportagem busca contato com Fabio Conchal Rabello e com sua empresa, Rabello Entretenimento Eireli. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTÍCIA DIVULGADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CGU aplica sanção a empresa do setor de cultura por envolvimento em ilícitos contra a Administração Pública

A Rabello Entretenimento Eireli foi multada em R$ 420 mil por utilizar recursos de renúncia fiscal para financiar evento privado

Continua após a publicidade

A Controladoria-Geral da União (CGU) aplicou sanção de multa à empresa Rabello Entretenimento Eireli, no valor de R$ 420 mil, por envolvimento em atos ilícitos contra a Administração Pública. A decisão foi publicada hoje (10/3) no Diário Oficial da União.

A sanção decorreu de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) instaurado com base na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e na Lei nº 8.313/91 (Lei Rouanet). A apuração demonstrou que a empresa Rabello Entretenimento Eireli subvencionou o escritório de advocacia Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de Advogados (Demarest Advogados), por meio da proposição nº 154771, do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) junto ao Ministério da Cultura (MinC), para que o escritório pudesse se utilizar de recursos de renúncia fiscal para financiar evento comemorativo privado. Além disso, dificultou a fiscalização do MinC sobre a execução do Pronac, por meio da realização de evento secundário, no mesmo dia e local do evento comemorativo da Demarest Advogados.

Foi verificado, ainda, que a Rabello Entretenimento Eireli desviou o objeto do Pronac nº 154771 e fraudou a prestação de contas, infringindo, com isso, os incisos II e V do artigo art. 5º, da Lei nº 12.846/2013, e os parágrafos 1º e 2º, do art. 2º, o parágrafo 1º, do artigo 23, e o artigo 38, da Lei Rouanet.

A decisão condenatória reconheceu que a multa de R$ 420 mil, com fundamento no artigo 38, da Lei Rouanet, absorveu a multa em tese aplicável com base nos artigos 5º, inciso II e V c/c artigo 6º, inciso I, da Lei Anticorrupção, no valor de R$ 210 mil.

A penalidade de multa foi estendida ao sócio da pessoa jurídica, Fábio Conchal Rabello, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com fundamento no abuso de direito, pela utilização da Rabello Entretenimento Eireli para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos, nos termos do artigo 14 da Lei nº 12.846/2013. Considerando que a empresa foi dissolvida em 2017, não foi aplicada a penalidade de publicação extraordinária da decisão condenatória.

No mesmo caso, o escritório de advocacia Demarest Advogados já havia reconhecido sua responsabilidade pelos atos ilícitos praticados e aderido à resolução consensual, requerendo o julgamento antecipado do processo, o qual foi deferido. A respectiva decisão foi publicada em 03/10/2022 e a pessoa jurídica realizou o recolhimento da multa aplicada, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

Consequências

Continua após a publicidade

Não havendo recurso da decisão no prazo legal, a empresa terá 30 dias para recolher o valor da multa aos cofres públicos. Adicionalmente, após o transcurso do prazo para apresentação de recurso, a empresa será inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Caso a empresa apresente pedido de reconsideração, o prazo para cumprimento da sanção será contado da decisão do recurso. Nesta hipótese, a inscrição no CNEP também só ocorrerá após a apreciação do pedido de reconsideração.