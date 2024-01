Como previsto na Constituição de 1988, constituem objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A partir de 2024 até 2033, com base de nestes objetivos e com a orientação da “bússola tributária”, vamos iniciar uma jornada em direção a um grande destino, que é o desenho de um novo sistema tributário.Aparticipação da sociedade civil será fundamental para a construção dos mapas, que poderão nos levar a um país mais justo e menos desigual no futuro. É o que desejamos com esta Reforma Tributária.

*Janssen Murayama é sócio-fundador do Murayama, Affonso Ferreira e Mota Advogados, fundador e membro do Conselho Consultivo do Grupo de Debates Tributários – GDT, mestre em Direito pela UERJ e professor convidado do FGV Law Program