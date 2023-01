Ciência a serviço do mal?

José Renato Nalini. FOTO: DIVULGAÇÃO

A ciência não é neutra. Pode fazer o bem, pode fazer o mal. Ou produz ambos, de acordo com o seu uso. O fotógrafo-artista Richard Mosse, irlandês de quarenta e dois anos e sediado em Nova Iorque percebeu que as câmeras multiespectrais detectam a realidade da floresta Amazônica, ou do que restou dela.

O uso dessas câmeras depende da finalidade de quem as emprega. E são muitos os usuários: fazendeiros, madeireiras, mineradoras. O uso nocivo indica o lugar em que pode haver ouro e tungstênio. A busca é desenfreada e maléfica. De acordo com o fotógrafo, "em qualquer cidadezinha na beira da estrada tem uma lojinha onde um cara aluga um drone com essa câmera para que os proprietários ou invasores possam explorar a floresta", na reportagem de Ivan Finotti.

Mosse fotografou e relatou "a enorme catástrofe que é a mudança climática e a provável extinção da raça humana. Os cientistas nos deram as informações, mas a narrativa não era perceptível. Estava além da percepção humana no dia a dia. Mas o aquecimento global está acontecendo agora e não daqui a cinquenta anos".

Ele passou os últimos quatro anos a viajar pelo Brasil e a se servir de uma variedade de técnicas que pudessem convencer a população sobre os crimes ambientais e sua intensidade. Valeu-se da câmera multiespectral, que tem uma função daltônica: enxerga o verde das árvores como vermelho. Isso favorece o bem - o estudo dos cientistas - e também o mal: "fazendeiros a usam para ver onde suas plantações estão saudáveis e onde estão morrendo. Mineradores descobrem onde pode haver ouro ou tungstênio". E partem para a exploração, a despeito de serem áreas públicas, destinadas a reservas ambientais ou demarcadas para uso exclusivo dos indígenas.

O resultado dessa missão foi o livro "Broken Spectre", bilingue, também motivo para exposições por todo o mundo e de um filme. O ritmo da destruição é avassalador. De acordo com Philip Fearnside, um biólogo americano que morou durante anos na região Amazônica, as fotos de satélite mostram que em dez anos a floresta estará tão degradada que não será mais floresta: será uma savana. A região onde se situa Manaus já é uma savana.

Mais um alerta para o governo brasileiro, que prometeu um "revogaço" para desarmar toda a normatividade antiecológica produzida nos últimos quatro anos e que precisa agir de maneira rápida. Afinal, a Amazônia é um patrimônio ainda inexplorado, que poderá alavancar a combalida economia tupiniquim. Há trilhões de dólares disponíveis para uma consistente política de descarbonização, que interessa a todo o planeta e não apenas ao Brasil.

Seria interessante que o livro "Broken Spectre" fosse adquirido para as escolas brasileiras, com recomendação aos professores de que se dispusessem a comentá-lo em sala de aula ou em rodas de conversa. E que os educandos brasileiros - de qualquer idade, pois o iletramento ambiental atinge a todos - assistissem ao filme, com o mesmo nome. É um filme contemplativo, que alterna imagens em preto e branco com outras produzidas pelas câmeras multiespectrais.

São fotos produzidas a partir de voos baixos de helicóptero. Mas há também a voz da yanomami Adneia, que pronuncia violento discurso porque sua tribo se envolveu num episódio cruento com mineradores. Estes produziram várias mortes entre os indígenas, cujas áreas demarcadas foram criminosamente invadidas.

Mosse não é maniqueísta. Conviveu com moradores que lutam pela sobrevivência e não têm como subsistir, senão cortando árvores. Eles precisam de apoio estatal para perceberem que preservação é mais lucrativa do que árvore cortada. Mas não é no discurso que chegarão a essa conclusão. Necessitam renda para sobreviver. De exterminadores da floresta, podem passar a defensores do verde. E reflorestadores das áreas dizimadas. Não é impossível.

Sem isso, a Amazônia continuará cenário de um faroeste mais trágico do que o norte-americano. Como observa Mosse, "nesse western atual, 80% da floresta está sendo usada para produzir pasto e carne barata. E ela nem alimenta o povo brasileiro, mas sim os Burger Kings da Europa. É muito triste ver isso, que os brasileiros não ganham nada com esse 'desenvolvimento'. Os lucros são gigantescos e quem ganha é Wall Street, quem ganha são os bancos americanos. É muito perturbador".

É bom que o brasileiro acomodado, que pensa que a Amazônia não lhe diz respeito, assista ao filme e leia o livro. Terá outra noção do que acontece em nosso país, que alardeou uma "soberania" vassala dos interesses imediatistas do capitalismo selvagem mais primitivo que se pratica neste planeta.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras