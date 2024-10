Assistir a uma mulher famosa e de alta classe social ser vítima de agressão física e psicológica pelo marido é algo que nos faz questionar o quão difícil é identificar e romper o ciclo da violência. A situação posta reverberou principalmente porque Cíntia publicou um vídeo viralizado alguns meses antes afirmando que “mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos”, propagando a ideia de divisão de funções e reforço de estereótipos que confinam as mulheres ao ambiente doméstico, que está ganhando cada vez mais espaço em nossa sociedade, notadamente por intermédio de influenciadoras digitais.

Como exemplo, a crescente cultura das “tradwifes” (ou esposas tradicionais) representa um movimento social e cultural que preconiza o retorno a papéis de gênero tradicionais, em que a mulher se dedica exclusivamente às funções de dona de casa, mãe e esposa, e o homem assume o papel de provedor, reforçando assim um papel estigmatizante, de controle e opressão que configura grande retrocesso aos direitos conquistados pelas mulheres.

Nesse contexto, o cuidado é visto como algo inerente à figura feminina e ao mesmo tempo coloca sua capacidade e contribuições como menos importante que a dos homens. Além disso, tanto divisão sexual do trabalho quanto a dupla jornada vivenciada pelas mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, são fatores que contribuem para a desigualdade de oportunidades no ingresso e progressão da carreira.

Dentre as inúmeras repercussões trazidas por esse padrão, nota-se um fortalecimento da ideia de que os cuidados com os filhos e com a casa são exclusivos das mulheres e sustenta a noção de invisibilidade do trabalho doméstico. Além disso, esses movimentos e discursos colocam a submissão feminina como uma virtude e encoraja mulheres a aceitarem a autoridade do homem como líder, o que incentiva posições de desigualdade e abusos nos relacionamentos, romantizando a dependência emocional e financeira.