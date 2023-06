CNJ aposenta desembargador do Tocantins por propinas de R$ 1,3 milhão em esquema de venda de sentenças

O desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza. Foto: TJTO/Reprodução

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça aposentou compulsoriamente o desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins Ronaldo Euripedes de Souza, acusado de vender decisões judiciais. A pena administrativa - a mais severa imposta à toga de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura - implica no recebimento, pelo magistrado, de vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

Mesmo afastado da função há cerca de três anos, Eurípides continuou recebendo seu contracheque. Em maio passado, segundo o Portal da Transparência do TJ do Tocantins, recebeu subsídios de R$ 39.711,96 - líquido de R$ 26.600,72.

Denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o desembargador está fora de atividade desde 2020 por ordem do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta terça-feira, 6, o CNJ julgou processo administrativo disciplinar contra o desembargador, o qual tramitou sob relatoria do conselheiro Sidney Madruga. Segundo ele, o magistrado 'beneficiava um grupo de advogados'.

Para Madruga, o desembargador 'fazia parte de um esquema criminoso de obtenção de vantagens financeiras por meio de intermediação de sentenças, demonstrando desvirtuamento da atividade judicante, em prol de interesses privados ilícitos'.

"Demonstrou-se incontroversa a violação aos princípios éticos da independência, da imparcialidade, da transparência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro, imprescindíveis ao exercício da atividade jurisdicional", destacou o relator.

Ronaldo Eurípedes de Souza foi denunciado ao STJ pela Procuradoria-Geral da República em 2021. Ele é acusado de atuar de forma favorável em processos do Loteamento Costa Esmeralda e da Empresa Sul Americana de Montagens (EMSA) em troca de R$ 1,3 milhão em propinas, que teriam sido lavadas por meio de contratos simulados.

COM A PALAVRA, O DESEMBARGADOR E AS EMPRESAS CITADAS NA DENÚNCIA DA PGR

A reportagem busca contato com o desembargador Ronaldo Eurípides de Souza. O espaço está aberto para a manifestação do magistrado e também da Loteamento Costa Esmeralda e da Empresa Sul Americana de Montagens (EMSA).