CNJ investiga juiz por dar voz de prisão a mulher que se expressou contra acusado de matar seu filho

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai investigar se o juiz Wladymir Perri, da 12.ª Vara Criminal de Cuiabá, em Mato Grosso, violou os deveres como magistrado ao dar voz de prisão para a mãe de um jovem assassinado a tiros durante uma audiência sobre o crime.

A apuração disciplinar foi aberta por determinação do ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do CNJ, que, em uma análise preliminar, apontou que o juiz pode ter agido contra a “integridade psicológica” da mulher.

“O juiz condutor da audiência, ao que parece, não só não procurou reduzir os danos já tão graves experimentados pela depoente, como potencializou suas feridas, ao permitir que o ato se tomasse absolutamente o caótico, findando com a prisão da declarante”, diz um trecho da decisão.

Conduta do juiz Wladymir Perri, da 12.ª Vara Criminal de Cuiabá, em Mato Grosso, será investigada pelo CNJ. Foto: Marcos Negrini/Tribunal de Justiça de Mato Grosso

A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também abriu uma sindicância sobre o episódio. O procedimento corre em sigilo.

O caso aconteceu no dia 29 de setembro, mas ganhou repercussão neste mês, quando o vídeo viralizou nas redes sociais.

A confusão começa depois que a promotora do caso, Marcelle Rodrigues Faria, pergunta se a mulher, a cabeleireira Sylvia Mirian Tolentino de Oliveira, estava confortável em prestar depoimento na presença do homem acusado pelo assassinato de seu filho. O suspeito responde em liberdade pelo crime e estava na sala, acompanhado do advogado, no momento da audiência.

“Por mim, ele pode ficar aí, ele não é ninguém”, responde a mulher. O advogado do réu reage e pede respeito ao cliente. Nesse momento, o juiz começa a repreender Sylvia e pede “inteligência emocional”: “Peço a senhora que, por mais que seja doloroso, que a senhora mantenha a serenidade, com a inteligência sobre essa circunstância.”

O magistrado ignora os apelos da promotora de Justiça para seguir com o depoimento e decide encerrar a audiência. A mãe da vítima então se levanta, joga um copo de plástico e bate na mesa. É nesse momento que ela recebe voz de prisão. A cabeleireira foi conduzida à delegacia, prestou depoimento e foi liberada.