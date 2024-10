Até então, o artigo 610, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e a redação vigente da Resolução CNJ nº 35/2007 previam a possibilidade de adoção da via extrajudicial somente para os casos consensuais em que não houvesse menores/incapazes envolvidos. Em havendo filhos e/ou herdeiros menores e não emancipados, as partes deveriam necessariamente adotar a via judicial, ainda que houvesse absoluto consenso entre todos com relação à partilha dos bens a ser ultimada nos inventários e divórcios.

Com a nova decisão do CNJ, a única exigência a ser observada em inventários consensuais envolvendo menores ou incapazes é de que seja garantido a estes a exata fração de bens prevista em lei. Neste contexto, entendemos que seria possível, inclusive, promover uma partilha desigual, desde que esta seja mais benéfica para o menor ou incapaz.

Já nos casos de divórcios e extinções de união estável consensuais envolvendo filhos menores ou incapazes, as partes deverão resolver previamente em uma ação judicial as questões relativas à guarda, convivência e alimentos relativos aos filhos menores ou incapazes e, somente depois disso, poderão promover a partilha extrajudicial dos bens do casal. Em não havendo consenso com relação a esta partilha de bens, esta deverá igualmente ser processada perante um juiz.

A decisão também prevê que, em tais casos, os cartórios deverão submeter a escritura pública de inventário ou divórcio ao Ministério Público Estadual e, caso este órgão identifique possível prejuízo aos interesses dos menores/incapazes por eventual desigualdade ou injustiçano acordo entabulado, ou se houver contestação de terceiros, o documento deverá ser submetido à avaliação de um juiz. Da mesma forma, se o tabelião de notas tiver dúvidas quanto à validade da escritura, deverá submetê-la à apreciação judicial.