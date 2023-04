CNJ mira presidente do TRF-4, corregedora e juíza por 'inércia' em conceder domiciliar a mãe que ficou 15 dias a mais na prisão

Fachada da Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Foto: Street View e 360º/Reprodução

O corregedor nacional de Justiça Luis Felipe Salomão abriu apuração sobre a conduta do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Fernando Quadros da Silva, da corregedora da Corte, desembargadora Vânia Hack de Almeida e da juíza Janaína Cassol Machado, da 1ª Vara Federal de Florianópolis, após ver 'possível prática de infrações disciplinares' com a 'inércia' na expedição de um alvará de soltura.

Em razão da falta do documento, a mãe de uma criança menor de 12 anos seguiu encarcerada no Rio, mesmo tendo sua prisão preventiva convertida em domiciliar havia mais de 15 dias.

Em despacho assinado ao meio dia desta sexta-feira, 28, Salomão deu duas horas para que o TRF-4 inserisse, no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, todos os documentos necessários para que a investigada fosse liberada, em especial o alvará de soltura e decisão determinando o cumprimento da prisão domiciliar.

O caso chegou ao conhecimento do CNJ após o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informar que não foi lançado no BNMP o alvará de soltura da investigada em questão. Ela está presa no Rio de Janeiro, mas a ordem foi expedida pela Justiça Federal em Florianópolis, no bojo de um processo que tramita em segredo de justiça.

A corte fluminense recebeu a ordem de liberação da presa no último dia 14, quando teve início um vai e vem de comunicações e requisições de documentos para a soltura da investigada - a qual não havia se concretizado até a manhã desta sexta-feira, 28, segundo o ministro Luis Felipe Salomão.

Primeiro, a Diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, - onde a mulher está custodiada - pediu que fosse expedida carta da Justiça Federal em Florianópolis para a liberação, uma vez que o processo tramita em outro Estado. A juíza Janaína Cassol Machado expediu ofício determinando a liberação da presa, 'sem a necessidade de encaminhamento de qualquer documento'.

Depois, a juíza da 17ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pediu que fosse enviada à corte cópia da ordem de prisão domiciliar e cadastramento do alvará de soltura no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, como prevê resolução do CNJ. No entanto, em resposta, a juíza Marjorie Cristina Freiberger, informou que não havia cadastro no BNMP nem do mandado de prisão, nem do alvará de soltura, apenas decisão dada em audiência e encaminhamento de ofício de ordem de prisão domiciliar.

Houve então uma intervenção do CNJ no caso: o conselheiro Mauro Pereira Martins instou nesta quinta-feira, 27, a presidência do TRF-4 e a Corregedoria da Corte a resolver a 'grave situação', uma vez que a investigada ainda permanecia 'privada liberdade indevidamente em decorrência de ato essencial não realizado pela juíza' de primeiro grau.

No mesmo despacho, Martins encaminhou o caso para a corregedoria nacional de Justiça, por ver 'indícios de incidência funcional grave e outros desdobramentos'.

Nesta sexta-feira, 28, Salomão verificou que o TRF-4 ainda não havia prestado informações sobre o cumprimento da ordem de Martins, com o cadastramento do alvará de soltura, possibilitando a liberação da investigada para cumprimento da prisão domiciliar.

O corregedor não só viu 'grave violação' da juíza de primeiro grau - por não observar resoluções do CNJ sobre o cadastramento dos documentos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - mas também 'inércia' da Presidência e da Corregedoria do TRF-4 após instados 'sobre a situação urgente e grave', uma vez que a investigada permanecia custodiada em presídio, mesmo contando com ordem de cumprimento de prisão domiciliar dada em 12 de abril.

"Veja que a ré se encontra privada de sua liberdade no sistema carcerário há mais de uma semana, sem que se tenha efetivado a sua soltura e o início da medida cautelar privativa domiciliar apenas e tão somente por inércia do Juízo singular Federal de Florianópolis que, embora determinação expressa estampada na Resolução CNJ 251/2018 e 417/2021, insistentemente determinou a soltura da custodiada através de ofício", indicou.

Segundo Salomão, o fato de substituição do regime de prisão não ter sido cumprida 'alarmou' a situação da ré 'por inobservância e reiterado descumprimento quanto à necessidade de encaminhamento e cadastramento das peças obrigatórias para que a unidade prisional pudesse efetivamente promover a soltura'.

"O cenário ganha contornos mais severos quando, mesmo diante de decisão exarada pelo Conselheiro Mauro Pereira Martins, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e sua Corregedoria nada fizeram até o momento, ignorando por completo a determinação, o que revela a imprescindível necessidade de se instaurar com máxima urgência reclamação disciplinar em face da Juíza Federal Janaína Cassol Machado, bem como do Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, Presidente do TRF 4 para exercício do biênio 2023-2025, e da Corregedora-Geral de Justiça Desembargadora Vânia Hack de Almeida", ressaltou Salomão.