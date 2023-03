Conselhão do MP mantém suspensão de ex-chefe da Lava Jato Rio por 30 dias

Em votação unânime, Conselho Nacional do Ministério Público confirma punição ao procurador da República Eduardo El Hage por suposta violação de sigilo funcional em notícia no portal do MPF sobre denúncia de propinas de empreiteiras nas obras de Angra 3