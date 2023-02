Coisa julgada tributária

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

O autor deste artigo articula a tese segundo a qual, nos casos dos julgamentos, emanados do Supremo Tribunal Federal, notadamente os RE 949297 [Tema 881] e RE 955227 [Tema 885], veiculados, à farta, pela mídia, a multa de mora não pode -- e, decerto, não deve -- ser exigida do contribuinte, ou do sujeito passivo da obrigação tributária principal, se se preferir.

Soma-se a isso, ademais, então, que o intuito deste artigo, decerto, é abrir campo propício ao debate e, sobretudo, à resolução de problemas jurídico-tributários atuais.

A aplicação, a interpretação e a integração da legislação tributária -- sem que se necessite recorrer à Constituição Federal -- respalda esse entendimento.

Isso porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com ou sem depósito judicial, interrompe a incidência da multa de mora. O que ocorre a partir do deferimento, pelo órgão judicial, da tutela provisória de urgência, por meio de medida liminar. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, merece ser lembrado, também pode ser levada a cabo -- por exemplo, dentre outras hipóteses --, mediante o depósito do montante integral do tributo discutido, pela moratória, pelo parcelamento, pelas reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Vale destacar, no tocante à interpretação e a integração da legislação tributária, que o Código Tributário Nacional -- CTN -- determina o seguinte:

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia;

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. [3]

Nos casos dos RE 949297 [Tema 881] e RE 955227 [Tema 885], portanto, tampouco há necessidade recorrer-se à analogia. Dado que o contribuinte tem o prazo de trinta dias, contados a partir data da publicação do trânsito em julgado da decisão que considerar devido o tributo, para fazer o pagamento da obrigação tributária. O que vale por dizer que, transitada em julgado a decisão que assentou a validade de uma determinada obrigação tributária, ainda assim assiste, ao contribuinte, que conseguiu suspender a exigibilidade do crédito tributário, o direito, liquido, certo e inexorável, de extinguir o respectivo crédito tributário pelo pagamento -- sem a incidência da multa de mora, porque indevida.

Nesse sentido, [agora sim] analogicamente, por inafastável imposição sistemática -- e o sistema do ordenamento jurídico é uma ordem e não um caos --, invoca-se a Lei 9.430/1996:

Débitos com Exigibilidade Suspensa

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

§ 2º A interposição [sic] da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.

Assim, mostra-se forçoso concluir que o contribuinte pode, nos casos a que se refere a lei tributária, recolher o tributo corrigido pela SELIC -- sem, insista-se, a incidência da multa de mora.

No CC -- Código Civil:

Dos Juros Legais

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No Superior Tribunal de Justiça:

Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF -- por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS --, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -- SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. [4]

A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -- SELIC. [5]

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo. Professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul. Estudou o NY Criminal Procedure Law em New York

COISA JULGADA TRIBUTÁRIA [1] O CASO DA CSLL [Contribuição Social sobre o Lucro Líquido] [2]

