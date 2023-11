Colapso climático na Amazônia, corrupção ambiental e garantia constitucional à transição ecológica

Ruy Marcelo Foto: Inac/Divulgação

Aqui, no Amazonas, nesta estiagem sazonal de 2023, não é exagerado apontar que estamos vivenciando, com ineditismo e tormento, uma amostra da “ebulição climática” de que fala o secretário-geral da ONU António Guterres.

É desastre colossal devastador de difícil enfrentamento, vez que o Brasil não implantou, suficientemente até aqui, o paradigma da sustentabilidade, da adaptação e resiliência climáticas; reflexo da resistência do mercado e da omissão de governos, qualificável como estado de coisas inconstitucional, segundo o STF nos julgados da ADO 59 e ADPF 708.

Entrementes, os povos da floresta e toda a biodiversidade amazônica estão sofrendo, neste período, os efeitos da seca recorde que assola nossos rios, marcada pelo desequilíbrio ecológico patente, provocador de impactos negativos, não evitados/mitigados, tais como o isolamento de comunidades, fome, falta de água potável, ameaças à saúde, doenças, desbarrancamentos letais, prejuízos ao transporte aquaviário, à indústria e ao comércio. Registrou-se a morte, sem precedentes, de centenas de botos (golfinhos), em meio à água rasa e fervente do grande lago de Tefé; situação que, segundo os especialistas, pode ser sinal de ruina do ecossistema e não somente o efeito de um intenso El Niño ocasional.

Somam-se ainda os níveis alarmantes de poluição atmosférica em vários municípios, especialmente na região metropolitana de Manaus, desde agosto, início da estação seca, com ponto crítico na primeira quinzena de outubro, em que a atmosfera da região metropolitana de Manaus permaneceu, por quatro dias seguidos, comprometida por nível crítico de poluição por material particulado fino, prejudicial e muito perigoso à saúde. Fenômeno, em parte, causado pelas plumas de fumaça provenientes das queimadas e desmatamento ilegais relacionados à pecuária nociva conforme o IBAMA.

Enfim, os umbrais da crise climática chegaram e assinalam que a intensificação dos eventos extremos do aquecimento global pode impactar toda uma região a ponto de inviabilizá-la e a converter em zona análoga a de guerra. Tanto mais dramático quando essa região é o bioma Floresta Amazônica, que poderia ser a solução brasileira para mitigar a crise climática planetária, mas que se torna, paradoxalmente, a sua primeira vítima, mostrando aos mais céticos que a natureza abalada é força avassaladora, capaz de destruir os mais abundantes e gigantescos ecossistemas naturais.

Nesse cenário ameaçador, é intolerável que persistam a omissão, a leniência e a corrupção ambientais, seja de governos seja de agentes econômicos. O adiamento voluntário de providências para reverter e enfrentar as mudanças climáticas deve ser qualificado como dolo eventual de matar e destruir. É hora de o Poder Público e o mercado encararem com mais seriedade, vigor, relevância e urgência, o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável e o direito fundamental de proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas.

E não falta respaldo jurídico-constitucional para obrigá-los a tanto se persistirem em procrastinar. Do direito fundamental ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável, no contexto emergencial das mudanças climáticas, juridicamente, exsurge a garantia constitucional à transição ecológica, imediata e prioritária, que pode ser acionada, se necessário, por meio de litigância climática, destinada tanto à responsabilização das partes assim como à correção das lacunas de regulação, planos e de políticas públicas.

Com esteio na ordem jurídica, a esta altura, as emissões não podem mais deixar de ter consequência prática, sem mais tolerância para formação de passivos ao Estado no custeio de reparação de desastres climáticos dentre outras externalidades. Os antigos padrões de emissões atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE) restam obsoletos e a obrigatoriedade agora, no horizonte de passagem, deve ser o de rigor da determinação estatal de carbono neutro e de net zero mediante as devidas compensações empresariais.

Assim é que, no bojo do licenciamento e do estudo prévio de impacto ambiental, as usinas termelétricas à combustão de fósseis e outros empreendimentos com elevada pegada de carbono precisam apresentar inventário de GEE e planejar, amiúde, para aprovação do órgão ambiental, as formas de compensação, mediante emprego de energia limpa, sumidouros de carbono e projetos de restauração florestal dentre outros. Além de amparo constitucional, a exação encontra fundamento no princípio do poluidor-pagador, na Lei 12.187/2009 e na Instrução Normativa IBAMA 12/2010.

Além disso, não seria desproporcional e descabida a tributação das emissões de GEE, quem sabe, no bojo da reforma tributária em discussão no Senado.

Por outro lado, não menos relevante é a efetivação dos comandos de economia circular da Lei 12305/2010, quanto à responsabilidade compartilhada das empresas pelo ciclo de vida dos produtos, independentemente do serviço municipal de resíduos urbanos. Tolerância zero para desperdícios com aterramentos de recicláveis e comercialização de produtos que geram resíduos e rejeitos inaproveitáveis, sob a enganosa embalagem verde, por falta de estruturação das operações de logística reversa pelas cadeias produtivas e que vão parar em lixeiras viciadas e em nossos rios e litoral.

A boa notícia é que o governo federal anunciou seu plano de transição ecológica, com ênfase em energia, economia circular, combate ao desmatamento, agricultura de baixo carbono. Mas a sua aprovação, modelos regulatórios e seu financiamento ainda se mostram incertos e não imunes a resistências do poder político e econômico. Estados e municípios precisam se alinhar para garantir capilaridade e transversalidade às políticas públicas em nível local mediante planos e programas que atendam às peculiaridades locais.

Aos consumidores é reservado o grande papel de boicotarem as empresas que teimam em não assumir sua responsabilidade ESG enquanto a Amazônia, desmatada e queimada, sucumbe à voracidade dos poluidores inconsequentes que só pensam no lucro imediato, sem perceber o egoísmo suicida.

*Ruy Marcelo, procurador do MP de Contas no Amazonas. Mestre em Direito Ambiental pela UEA

