Colesterol alto aumenta o risco de AVC

Victor Hugo Espíndola. Foto: Divulgação

8 de agosto é marcado pelo Dia Mundial de Prevenção do Colesterol Alto, uma iniciativa que busca aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao colesterol elevado e destacar a importância da prevenção para a saúde. O colesterol alto é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sendo um fator de risco significativo para várias doenças, incluindo o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento adequado do corpo, mas o excesso dele pode ser prejudicial. O colesterol alto, conhecido clinicamente como hipercolesterolemia, acontece quando os níveis de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade, também chamado de "colesterol ruim") estão elevados. O LDL em excesso pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas ateroscleróticas, restringindo o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

O colesterol elevado pode aumentar a probabilidade de AVC de várias maneiras. Como mencionado anteriormente, as placas ateroscleróticas causadas pelo colesterol LDL em excesso podem obstruir as artérias cerebrais, levando a um acidente vascular cerebral isquêmico, que é o tipo mais comum de AVC.

Além do colesterol alto, outros fatores podem aumentar o risco de AVC, incluindo hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade e falta de atividade física. A prevenção é fundamental para reduzir esses riscos.

Manter um estilo de vida saudável é a base da prevenção. Isso inclui uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis, enquanto limita o consumo de gorduras saturadas e trans. A prática regular de exercícios físicos, evitar o tabagismo e manter o peso corporal adequado também são cruciais.

O tratamento do colesterol alto e prevenção do AVC geralmente envolve mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, é necessário fazer tratamento com medicamentos prescritos por um especialista. É essencial seguir as orientações médicas e realizar exames de rotina para monitorar os níveis de colesterol e outros fatores de risco.

Continua após a publicidade

O colesterol alto é um fator de risco significativo para o AVC e outras doenças cardiovasculares. A adoção de hábitos de vida saudáveis, juntamente com o tratamento médico adequado, é fundamental para reduzir os riscos. Consultar um profissional de saúde regularmente e seguir suas orientações é essencial para manter um coração saudável e minimizar as chances de um AVC e outras complicações graves.

*Victor Hugo Espíndola, neurocirurgião pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia eSociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica, especializado emNeurocirurgia Endovascular e Neurorradiologia Intervencionista. Especialista nas patologias vasculares do Sistema Nervoso Central (AVC, aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas, estenoses arteriais, fístulas durais arteriovenosas, trombose venosas e demais doenças cerebrovasculares)