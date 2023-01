Coletivo de Direitos Humanos atribui a Ibaneis 'crime de responsabilidade' e pede impeachment do governador à Câmara do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo.

O coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, composto por advogados e professores de Direito de São Paulo, protocolou na Câmara Legislativa do Distrito Federal um pedido de impeachment do governador Ibaneis Rocha, afastado do cargo por 90 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Os advogados dizem que o governador do DF não adotou providências para impedir ou frustar a 'execução de crimes contra a segurança interna do país e a estabilidade das instituições democráticas' - no caso, a invasão e depredação do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.

Nesse contexto, o coletivo diz que chefe do Executivo do DF incorreu em crime de responsabilidade. Também é sustentado que a 'omissão, tolerância, anuência a atos de violência e terrorismo, é uma estridente violação à dignidade e ao decoro' que o cargo de governador exige.

Segundo o grupo, Ibaneis é a autoridade que, por lei, 'deveria ter agido para impedir os propósitos violentos e reprimi-los, uma vez deflagrados' - "E, obviamente, não o fez". Os advogados ressaltam que o governador é quem comanda e dirige, em última instância, as forças distritais policiais, que 'não atuaram para impedir os atos de vandalismo' observados neste domingo, 8.

Após bolsonaristas invadirem e depredarem as sedes dos três Poderes em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis do cargo por 90 dias.

Em despacho de 18 páginas, o magistrado fez duras ponderações sobre o que chamou de omissão 'dolosa e criminosa' de autoridades públicas, em especial Ibaneis e o ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres - aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, em meio à crise em Brasília, está nos Estados Unidos.

Na avaliação de Alexandre, a 'escalada violenta de atos criminosos' que resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo só poderia ocorrer 'ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência'.

Omissão e prevaricação

Os advogados Rodolfo Roberto Prado e André Luiz Figueira também ingressaram com pedido de impeachment de Ibaneis na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles atribuem ao governador afastado suposta omissão e prevaricação.

"Os atos perpetrados por desordeiros configuram-se atentado contra o Estado Democrático de Direito que caberia ao Réu tomar providências e frustrar os crimes dos terroristas, o que não ocorreu. Portanto, foi cometido crime de responsabilidade os quais devem ser punidos com o máximo rigor da norma", argumentam.