Combate ao assédio sexual: uma responsabilidade compartilhada

No cenário contemporâneo, a luta contra o assédio sexual no ambiente de trabalho tem sido reconhecida com uma pauta importante a ser discutida. O engajamento em promover um ambiente protegido e livre de assédios é uma responsabilidade que abraça empregados, empresas, sociedade, legisladores.

Apesar de o assédio sexual estar tipificado na legislação penal como crime desde 2001, as redes sociais e a mídia têm encorajado pessoas a denunciarem cada vez mais essa prática. Movimentos emblemáticos têm se destacado por desafiar as normas e trazer à tona a necessidade de uma mudança profunda, em especial o #MeToo, campanha viral que ganhou destaque em outubro de 2017, quando atrizes de Hollywood começaram a compartilhar histórias de assédio sexual e abuso por parte de figuras poderosas da indústria do entretenimento e o #MexeuComUmaMexeuComTodas, versão brasileira do #MeToo que busca combater o assédio sexual e a cultura de silêncio em relação a esses casos. Esse último surgiu no Brasil como uma resposta às crescentes denúncias de assédio e abuso sexual em várias esferas da sociedade, incluindo política, mídia, esportes e trabalho.

O assédio é especialmente prejudicial às mulheres, à população LGBT+ e a outros grupos minorizados. Também acaba sendo desses grupos o peso maior de lutar pela conscientização da sociedade, apesar de ser responsabilidade de todos evitar assédios, ao criarem seres humanos conscientes de seus próprios limites e dos limites dos outros.

Como mulher e atuando na área jurídica, notória por ser conservadora e em alguns momentos patriarcal, pude acompanhar de perto como a ocorrência de abusos e assédios, infelizmente, ainda encontra espaço em diversos setores, o que identifiquei após duas décadas de atuação em favor da saúde e segurança nas relações de trabalho.

Não raro, histórias de assédios sofridos no local de trabalho, em especial por mulheres, impactaram minha visão de mundo e me fizeram lutar com mais afinco em busca da conscientização e empoderamento, além de penalização dos agressores.

Nesse contexto, é primordial que nosso ordenamento jurídico reconheça a centralidade das relações de trabalho, que muitas vezes norteiam as demais relações familiares e amorosas, e atue com firmeza para coibir e combater essa problemática de assédios e abusos, que contaminam toda a existência dos seres humanos que são vitimizados.

O poder judiciário tem desempenhado um papel crucial nesse combate. O lançamento do “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” representa um marco importante na busca por uma justiça mais sensível às questões de gênero. Essa iniciativa reflete o compromisso em assegurar que decisões judiciais sejam orientadas pela compreensão das desigualdades de gênero existentes, contribuindo para uma jurisprudência mais equitativa.

Não se trata apenas de palavras vazias. O judiciário já tem dado passos concretos em direção a essa abordagem mais sensível. Há exemplos notáveis de decisões nos quais ocorreram penalidades expressivas contra pessoas abusivas no local de trabalho, e em especial contra empresas que se omitiram em evitar essas condutas. Os julgamentos foram pautados não apenas pelos aspectos legais, mas também pela perspectiva de gênero, reconhecendo as implicações específicas que a discriminação de gênero pode acarretar.

Muitas empresas possuem políticas internas que tratam de relacionamentos entre os empregados, ou seja, políticas de namoro. Algumas proíbem, outras incentivam. Muitas vedam que parceiros de relacionamento tenham relação de subordinação direta, ou mesmo que estejam na mesma área, ainda que em cargos de idêntica hierarquia.

Nesse ponto, cabe trazer uma perspectiva pessoal. Há 15 anos iniciei um relacionamento com um colega de trabalho da área jurídica, que hoje é meu sócio empresarial e parceiro na vida e com quem formei minha família. Esse relacionamento somente pode prosperar por estarmos em um ambiente seguro e respeitoso. Minha experiência pessoal e familiar é um exemplo de como relações podem florescer de maneira saudável no ambiente de trabalho, quando fundamentadas no respeito mútuo, bom senso e deferência ao local de trabalho.

O bom senso é imprescindível, mas não é o suficiente. Entendo que já foram dados passos importantes pelos diversos setores da sociedade, mas acredita que é imprescindível o esforço contínuo para reconhecer e coibir as práticas de constrangimentos, assédios, comportamentos abusivos e discriminatórios.

Em última análise, a batalha contra o assédio sexual requer a colaboração de todos os segmentos da sociedade. Empresas devem implementar políticas rigorosas de prevenção, empregados devem ser ativos na promoção de ambientes saudáveis, e os legisladores devem continuar aprimorando leis que respaldem essa causa.

*Cláudia Abdul Ahad Securato é sócia da Securato & Abdul Ahad Advogados