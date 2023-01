Comissão da Assembleia aprova proposta do Tribunal de Justiça de MS para aumentar em até 100% custas em processos bancários e OAB reage

Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta segunda-feira, 19, um projeto de lei proposto pelo desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para aumentar as custas judiciais de processos relacionados a temas bancários: busca e apreensão em alienação fiduciária, contratos e seguro. A Ordem dos Advogados do Brasil no Estado contesta a medida, apontando 'violação ao princípio constitucional do acesso à justiça'. Segundo a entidade, propõe-se o 'aumento em mais de 100% dos valores existentes', além da criação de uma nova classe de valores.

Quando encaminhou o anteprojeto de lei ao legislativo, Contar argumentou que, considerando a ausência de política de prevenção de demandas - processos que, em geral, requerem a realização de perícias - e a 'inevitável protração no tempo', é 'imprescindível' a majoração das custas processuais, 'servindo como justa remuneração pelos serviços judiciários prestados'.

Quatro parlamentares seguiram o relatório do deputado Paulo Duarte, que indicou que a proposta do Legislativo é 'válida e deve prosseguir em tramitação'. Ele disse ter analisado a constitucionalidade e a legalidade da medida, 'sem se imiscuir em outros importantes conceitos que só pertencem ao Poder Judiciário'.

Em seu relatório, o deputado apontou que a proposta de autoria do Judiciário se restringe a temas bancários, indicando que as custas judiciais 'recairão inicialmente e em sua maioria às instituições financeiras autoras, só posteriormente devolvidas pelo consumidor caso este seja a parte sucumbente (perdedora) da relação processual'.

"No mais, é preciso destacar que a análise desta Comissão permanece atida a questões exclusivas da possibilidade e da legalidade da majoração das custas processuais, para não invadir na competência s de outro Poder quanto à necessidade de se organizar da maneira em que escolhe. Permanece com o Poder Judiciário o exame da reordenação de suas estruturas e de como atenderá a máxima efetividade na execução dos seus serviços", anotou o deputado.

OAB contesta proposta

Em sentido contrário, a Seccional de Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu parecer argumentando que a proposta do Judiciário Estadual 'viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, bem como o da isonomia, confrontando ainda regras de Tributarias Constitucionais'.

Os advogados argumentam que as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária 'não podem ser contempladas' como de alta complexidade. Dizem ainda que, nas chamadas ações revisionais, se discute questões ligadas a cobrança de justos, uma 'matéria exclusivamente de direito, que eventualmente demandariam a realização de perícia, dispensando, todavia, a realização de audiências'. "Remanescem, assim, apenas as ações securitárias que de fato demandariam maior atividade probatória", argumenta a OAB-MS.