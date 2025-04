Opinião | Como a resistência aos precedentes origina a sobrecarga do STJ

Já com relativa habitualidade (e legitimidade), ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestam sua insatisfação com a quantidade de recursos que chegam à Corte. Todavia, em diversas oportunidades, atribuem essa sobrecarga ao suposto excesso de recursos interpostos por advogados, como se o problema estivesse no exercício da ampla defesa, do contraditório ou do duplo grau de jurisdição — garantias fundamentais previstas na Constituição — e fosse causado exclusivamente pela advocacia. Entretanto, essa visão simplista deixa de iluminar a verdadeira e principal raiz do problema: a resistência dos tribunais de segundo grau em aplicar corretamente o sistema de precedentes obrigatórios, conforme determinado pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015.

PUBLICIDADE O CPC foi um marco na busca por maior previsibilidade e segurança jurídica, estabelecendo um modelo de precedentes vinculantes que deveria ser seguido por todos os tribunais do país. Entre as normas mais importantes, destacam-se os artigos 926 e 927, que determinam que os tribunais devem manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, além de observar obrigatoriamente decisões proferidas em recursos repetitivos, súmulas vinculantes e outros entendimentos firmados pelas Cortes Superiores. O objetivo sempre foi óbvio: reduzir a litigiosidade e a necessidade de reiteradas intervenções do STJ e do STF. Na prática, entretanto, constata-se que muitos tribunais estaduais e regionais resistem à aplicação desses precedentes, proferindo decisões contrárias à jurisprudência consolidada e forçando as partes a recorrerem a instâncias superiores para corrigir os equívocos. Se o sistema de precedentes fosse efetivamente respeitado, o número de recursos ao STJ diminuiria drasticamente. No entanto, nosso cotidiano demonstra que tribunais estaduais e regionais frequentemente desconsideram entendimentos pacificados, criando uma verdadeira “indústria de recursos”, não por culpa dos advogados (que possuem sua parcela de responsabilidade, sem que sejam protagonistas dessa crise), mas pela necessidade de as partes buscarem a correta aplicação do direito.

Esse problema se manifesta de diversas formas. Seja por decisões contrárias a recursos repetitivos e súmulas vinculantes. Mesmo após a fixação de teses pelo STJ em recursos repetitivos, não é incomum que tribunais de segundo grau continuem decidindo em sentido oposto, obrigando as partes a recorrerem novamente para fazer valer a tese firmada; ou mesmo pela falta de uniformização interna nos tribunais. É comum, em muitos tribunais, que diferentes câmaras ou turmas julguem de maneira divergente sobre a mesma questão, gerando insegurança jurídica e incentivando a interposição de recursos.

Há também a omissão na aplicação de teses vinculantes, já que algumas cortes simplesmente ignoram precedentes obrigatórios sob a justificativa de que “o caso concreto possui peculiaridades” que afastariam a aplicação do entendimento consolidado. Muitas vezes, essas “peculiaridades” são artificiais e não justificam o afastamento da tese vinculante.

E ainda, há casos de interpretações restritivas do sistema de precedentes, em que tribunais adotam uma postura excessivamente formalista, negando a aplicação de precedentes sob argumentos frágeis, o que força a parte a recorrer ao STJ para garantir o cumprimento da jurisprudência dominante.

Diante desse cenário, a advocacia não pode ser exclusivamente responsabilizada pela volumosa quantidade de recursos que chegam ao STJ. Se os tribunais de segundo grau aplicassem corretamente os precedentes vinculantes, muitos recursos sequer seriam necessários. O advogado tem o dever de recorrer sempre que houver uma decisão injusta ou contrária à jurisprudência consolidada, pois é seu papel zelar pelos interesses do seu cliente e pelo correto cumprimento da lei.

Criminalizar a advocacia pela suposta “avalanche de recursos” é, na verdade, uma consciente (ou inconsciente) distorção do foco do problema real: a falta de comprometimento de muitos tribunais com a uniformização da jurisprudência.

A solução para reduzir a carga de trabalho do STJ não passa por restringir o direito de recorrer, mas sim por exigir que os tribunais de segundo grau cumpram efetivamente os precedentes obrigatórios. Algumas medidas que poderiam contribuir para isso incluem:

Maior fiscalização por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o respeito ao sistema de precedentes por tribunais estaduais e regionais;

Aplicação rigorosa de sanções processuais contra juízes e tribunais que reiteradamente descumpram precedentes vinculantes;

Investimento em capacitação e atualização dos magistrados sobre a correta aplicação do sistema de precedentes.

O problema da sobrecarga do STJ não pode ser despejado exclusivamente na advocacia. Sem deixar de reconhecer que há casos de excesso por parte dos advogados (uma minoria), o ponto central é a renitência de alguns tribunais que insistem em decidir de forma errática e desconsiderar os precedentes estabelecidos. Enquanto essa cultura de resistência persistir, o volume de recursos ao terceiro grau tende a aumentar. Se há um responsável pelo excesso de recursos, este não é a advocacia, mas sim aqueles que deveriam respeitar e aplicar corretamente a jurisprudência consolidada.