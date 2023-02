Como assim não aceita precatório?

Maria Virginia Mesquita Nasser. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Recentemente, têm repercutido, na imprensa e no mercado, as dificuldades enfrentadas pelas concessionárias de infraestrutura ao tentar utilizar precatórios para pagamento de outorgas. A faculdade de oferta de precatórios em pagamento de outorgas, ações, imóveis e outros direitos junto ao ente credor desses títulos é expressa na Constituição desde 2021. Antes que o leitor reclame da extensão e abrangência do texto constitucional, que não deveria tratar desse tipo de matéria (com o que concordo, em princípio), lembro que essa faculdade apenas está lá porque, na mesma ocasião, a Constituição foi emendada para postergar, mais uma vez, o pagamento de parte dos precatórios que seriam pagos entre 2022 e 2026. O evento ficou conhecido como "a pedalada dos precatórios". Mas vamos dar um passo atrás, para entender por que essa pedalada é tão inadequada.

O sistema de precatórios foi criado na Constituição de 1934 e buscava tratar de forma isonômica os que tinham créditos oriundos de decisões judiciais contra a Fazenda Pública. Na impossibilidade de se penhorar os bens ou mesmo o caixa dos entes públicos, era necessário criar uma ordem objetiva de apresentação dos créditos e respectivo pagamento. Tratava-se, portanto, de preservar a capacidade de planejamento orçamentário do Estado e, ao mesmo tempo, dar tratamento igualitário aos credores.

Ocorre que, como sabemos, a parcela dos orçamentos públicos disponibilizada para o pagamento de precatórios vem sendo limitada ao longo dos anos e das idas e vindas legislativas e jurisprudenciais. Com isso, o pagamento das dívidas da Administração Pública com particulares que precisaram ser confirmadas em juízo passou a tomar alguns anos. A última alteração legislativa visando postergar o pagamento dos precatórios veio justamente com as Emendas Constitucionais (EC) 113 e 114. Na ocasião, como que num aceno aos titulares dos precatórios cujo pagamento as emendas novamente adiavam, determinou-se que estes créditos poderiam ser utilizados para pagamento de outorgas de concessões, ações, imóveis e outros direitos adquiridos junto ao ente devedor. Note-se que houve uma preocupação em restringir o uso dos precatórios para pagamento de outorgas e outros bens e direitos adquiridos, sem abarcar o pagamento de tributos vincendos. Isso porque receitas de tributos compõem a base dos orçamentos dos entes públicos. Assim, o mecanismo concebido tende a equilibrar o objetivo de dar alguma liquidez aos precatórios, sem comprometer de maneira drástica a organização orçamentária dos entes devedores.

Desde então, a Constituição faculta o uso de precatórios para esses pagamentos sem restrições e é clara ao dizer que essa faculdade seria autoaplicável no âmbito da União. Não se trata, portanto, de mera sugestão no texto constitucional, cabendo à Administração Pública levar sua redação a sério. E pareceria que caminhávamos nesse sentido, ainda que com algum vagar. Quase um ano após a promulgação da EC 113, veio o Decreto nº 11.248/2022, regulamentando em mais detalhes, no âmbito federal, a oferta de precatórios em pagamento de outorgas e outros bens e direitos. Em seguida, veio a Portaria AGU nº 73/2022, determinando o procedimento a ser seguido para a oferta e aceitação dos precatórios em pagamento de bens e direitos.

Mas eis que agora começam a surgir as primeiras notícias de empresas que tentaram utilizar precatórios em pagamento de outorgas e tiveram esses pedidos recusados. Não enxergamos motivos para que, ressalvadas circunstâncias fáticas particulares de um ou outro caso, se faça tal recusa. No máximo, o órgão a quem se solicita o pagamento em precatório pode e deve fazer, em prazo razoável, a devida checagem quanto à certeza do crédito oferecido. Verificada a regularidade do crédito, não pode o órgão recusá-lo como forma de quitação. De novo, a Constituição foi clara ao criar a faculdade de pagar com créditos perante o ente público devedor nos casos ali especificados.

Quem acompanha as muitas idas e vindas das matérias que envolvem direito financeiro e finanças públicas não se surpreende com o fato de que o uso de precatórios para pagamento de bens e direitos tenha encontrado percalços. Não deixa, de qualquer forma, de ser frustrante. Aceitar o pagamento de outorgas em precatórios não é a mais fundamental das medidas para se fomentar investimentos em infraestrutura. Ninguém em bom juízo resolve assumir os riscos de um projeto de concessão porque dispõe de precatórios para utilizar em pagamento de outorga.

Mas é importante para os titulares de precatórios - presentes e futuros - que possam contar com todas as alternativas que incrementem a liquidez de seus créditos, que já se sujeitam a um sistema de cobrança e pagamento bastante ingrato. É interessante para os titulares de precatórios que atuam no setor de infraestrutura que possam utilizar esses créditos para pagamento de outorgas, ainda que essa possibilidade não tenha sido o fator determinante de suas decisões de investimento. E é fundamental para a saúde das relações entre Estado e particulares que a Administração Pública esteja disposta a cumprir a lei.

*Maria Virginia Mesquita Nasser é sócia da área de Infraestrutura & Projetos do Vieira Rezende Advogados