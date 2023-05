Como implementar programas de diversidade e inclusão em escritórios de advocacia

Raquel Segri Ferreira. Foto: Divulgação

A diversidade e inclusão são questões cada vez mais importantes no mundo corporativo. Não é diferente no mundo jurídico. Muito além de uma ação de gestão de pessoas, ter um time diverso contribui para a performance do escritório e para que os clientes recebam serviços com maior qualidade.

O tema é atual e vem sendo amplamente discutido. Por isso, muitos escritórios gostam de vender uma imagem de inclusão em seus canais de comunicação, mas quando nos aprofundamos no assunto, percebemos que não passa de marketing e que os próprios colaboradores não percebem a existência de ações de D&I no escritório. Sempre digo que é fundamental somente publicarmos nas redes sociais corporativas o que realmente estamos vivendo no nosso dia a dia. Se sua empresa ou escritório de advocacia ainda não tem programas de diversidade e inclusão, seguem algumas dicas que vão te ajudar nesta implementação:

Defina uma política de diversidade e inclusão

O primeiro passo é criar uma política clara de diversidade e inclusão que deve explicar por que os temas são importantes para o escritório e como a equipe deve trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos estabelecidos. Certifique-se de que a política seja acessível a todos e que seja conhecida por todos os membros da equipe.

Contrate de forma diversa

O escritório de advocacia deve buscar contratar profissionais com diferentes origens, etnias, gêneros, orientações sexuais, habilidades e experiências. Certifique-se de que todas as vagas sejam anunciadas em locais que ampliem o alcance destas oportunidades. Durante o processo de entrevista, pergunte sobre a experiência dos candidatos em trabalhar com pessoas de diferentes origens e, se possível, monte uma equipe diversa para conduzir o processo de contratação.

Crie um ambiente inclusivo

O escritório de advocacia deve ser um ambiente inclusivo, onde todos os membros da equipe se sintam confortáveis e bem-vindos. Para isso, pode-se organizar eventos, como happy hours e almoços para todo o time. Além disso, é importante garantir que a linguagem usada no escritório seja inclusiva e que as pessoas sejam tratadas com respeito.

Ofereça treinamento de diversidade e inclusão

O treinamento de diversidade e inclusão deve ser oferecido a todos os membros da equipe, para que entendam a importância dessas questões e aprendam a trabalhar juntos de forma eficaz. O treinamento pode incluir sessões de conscientização sobre preconceito e discriminação, bem como informações sobre a diversidade e a inclusão em geral.

Analise as políticas e práticas existentes

O escritório de advocacia deve analisar suas políticas e práticas para garantir que sejam inclusivas. Por exemplo, pode-se verificar se as políticas de licença-paternidade são as mesmas que as de licença-maternidade, se há equilíbrio de gênero na distribuição de tarefas e na tomada de decisões e se há acomodações para pessoas com deficiência.

Acompanhe e avalie o progresso

O escritório deve acompanhar e avaliar o progresso em relação à diversidade e inclusão. Isso pode ser feito por meio de pesquisas de clima organizacional feita com os integrantes e análises regulares dos dados de contratação e promoção. É importante identificar as áreas que precisam melhorar e trabalhar para corrigir essas deficiências.

Em resumo, a diversidade e inclusão são importantes para o sucesso de qualquer escritório de advocacia. A implementação destes programas contribui para a construção de uma equipe diversa e inclusiva que vai oferecer os melhores serviços aos clientes.

*Raquel Segri Ferreira é diretora de Marketing, Comunicação e Business Development do ButtiniMoraes Advogados