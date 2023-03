Lívia Sant'Anna Vaz. Foto: Arquivo pessoal

Dizem que março é o mês dedicado às mulheres. Porém, nesse mesmo mês, temos outras datas importantes: o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial (21) e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão (25).

Ao conectar esses marcos, é inevitável lembrar das mulheres negras (re)escravizadas num Brasil que não se envergonha do seu passado (sempre presente) escravocrata. O saudosismo escravista à brasileira tem sido revelado às escâncaras com os recentes casos de trabalhadores (quase todos negros) resgatados em situação análoga à escravidão.

No caso das mulheres negras, de amas de leite e mucamas a empregadas domésticas, obrigadas a servir nas tão atuais "casas grandes", elas são (quase) "como se fossem da família"! Sim, elas criam as/os filhas/os das ditas "famílias de bem", mas não herdam seus bens tampouco se sentam à mesa para as refeições. Aliás, em que momento conseguem ao menos se sentar durante a extenuante jornada de trabalho?

Elas não querem ser tratadas como se fossem da sua família! Basta respeitar os seus direitos trabalhistas, tão tardiamente reconhecidos pela ordem jurídica brasileira.

Muitas delas são levadas, ainda crianças, para as capitais dos estados com promessa de estudo. Após décadas de exploração, resgatadas em situação análoga à escravidão, depois de irremediavelmente rompidos os laços com suas próprias famílias, o que lhes resta, senão...

Solidão! Sofreguidão!

Se vidas negras importam, quanto elas valem, então? Não há valor capaz de restituir os longos anos de morte em vida dessas mulheres! É o que parecem demonstrar as pífias indenizações estipuladas pela justiça, que não pagam nem mesmo a compra de uma moradia digna.

Grada Kilomba nos ensina que "ninguém escapa do passado"; que "o branco de hoje não é mais o responsável pela escravidão, mas ele tem a responsabilidade de equilibrar a sociedade em que vive".

Se março é o mês dedicado às mulheres, quero dedicá-lo às mulheres negras que amament(ar)am e (re)cria(ra)m o Brasil! Que suas/seus filhas/os, mães gentis, despertem do eterno e conveniente sono em berço esplêndido e honrem em seus seios, a liberdade!

*Lívia Sant'Anna Vaz, escritora e promotora de Justiça (MP-BA). Nomeada uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo, na edição Lei & Justiça