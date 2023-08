Compliance: entenda por que acordo entre BNDES e CGU reforça necessidade de programas de integridade em grandes empresas

Camila Chizzotti. Foto: Divulgação

Nesta última quarta-feira, 2 de Agosto de 2023, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Controladoria-Geral da União (CGU) assinaram um acordo de cooperação técnica para estimular a adoção de práticas de integridade empresarial no setor privado. Tal iniciativa consiste no condicionamento à verificação da implementação de um programa de integridade (programa de compliance) para concessão de financiamento perante o BNDES. As exigências serão elaboradas em conjunto com a CGU e vigerão para as novas operações com o Banco.

O acordo foi assinado em seminário promovido pela CGU em alusão aos 10 anos da Lei Anticorrupção (LAC), e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, esclareceu "Vamos assinar financiamento se tiver compliance. Todas as empresas com mais de R$ 300 milhões de faturamento terão que ter compliance e exigiremos isso como parte da nossa política de crédito. Elas serão orientadas sobre boas práticas de construção de procedimentos, normas, regras e atitudes".

Também presente neste seminário, o ex-ministro da CGU e atual Diretor de Compliance e Risco do BNDES, afirmou ser inadmissível que grandes empresas no Brasil não tenham um programa de integridade, destacando o papel primordial do BNDES como estimulador de boas práticas de integridade no mercado.

A secretária-executiva da CGU, Vânia Vieira, defendeu que "Precisamos investir mais no aspecto da persuasão e retomar o papel de cooperação do setor privado na busca conjunta de parceria para o enfrentamento da corrupção", comentou. Para Vânia, o equilíbrio entre os instrumentos de coerção e de persuasão é o modelo mais adequado de atuação para o sucesso no combate à corrupção no país.

Desta forma, vale destacar que a Lei Anticorrupção e medidas a ela relacionadas, tal como o referido acordo, devem induzir uma mudança de comportamento e de cultura no setor privado, atuando não apenas como uma medida punitiva, mas primordialmente preventiva.

Entre as ações conjuntas previstas entre CGU e BNDES, estão compartilhamento de informações técnicas, metodologias e tecnologias que possam contribuir para estimular ações de integridade, de prevenção e combate à corrupção, de transparência e de ética.

Continua após a publicidade

Ainda, o Ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, ressaltou "Com este acordo de cooperação com a CGU, o BNDES vai ajudar a desenhar com as empresas esses programas de integridade e isso será importante para a própria estrutura de governança do Banco, fazendo alianças com quem tem compromisso com esta pauta".

As novas regras, serão voltadas a organizações de grande porte e um dos benefícios do acordo será a revisão e aprimoramento do questionário sobre o programa de integridade, que o BNDES já exige das empresas interessadas em obter financiamento.

As empresas interessadas serão comunicadas adequada e oportunamente, com tempo hábil para promover os aprimoramentos necessários. O principal objetivo da iniciativa é estimular a implementação de programas de compliance pelo mercado, contribuindo para um ambiente de negócios mais íntegro e transparente.

Também em decorrência dos 10 anos da LAC, um levantamento feito pela Transparência Internacional - Brasil com executivos e alta direção de 100 das 250 maiores empresas brasileiras, revelou que 86% entendem que os sistemas de integridade nas empresas do país são imaturos. O que revela que o tema integridade ainda carece de iniciativas que induzam a sua disseminação e amadurecimento, mesmo em grandes organizações.

O acordo de cooperação técnica terá vigência de 48 meses a partir da data de publicação, podendo ser prorrogado de comum acordo entre BNDES e CGU por mais 12 meses, com validade total de 60 meses de duração.

Sem dúvidas, um marco para o combate à corrupção no setor privado do país e para a consolidação de boas práticas de integridade em grandes empresas, que contribuirá para um ambiente de negócios mais ético e transparente.

*Camila Chizzotti é sócia da área de compliance do Ogawa, Lazzerotti e Baraldi Advogados