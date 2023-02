Comunidades Quilombolas: novos tempos, mas os mesmos desafios!

Imagem de Arquivo. Quilombo Fazenda São José terreiro (2013). Foto: Monica Nobrega/Estadão

Há quase 35 anos era promulgada a Constituição Federal Brasileira, que garantiu às comunidades quilombolas o direito de titulação das terras onde vivem (art.68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). O processo de luta apenas encerrava mais um capítulo de uma história que está longe de acabar, pois permanece viva a necessidade de disputas sociais pelo território e pela própria sobrevivência de expressiva parcela da população negra em um Estado que sempre se negou a garantir a ela o mínimo existencial.

Estima-se que existam no Brasil mais de 5000 territórios que podem ser beneficiados com a previsão constitucional. No entanto, o Observatório de Terras Quilombolas contabiliza 204 territórios em processo de regularização nas Superintendências Regionais do Incra, com titulações efetivadas pelo Governo Federal e pelos Governos Estaduais.

De 1988 para cá muitas batalhas foram travadas, desde a busca pela regulamentação do artigo 68 até a discussão do marco temporal para o reconhecimento do direito, e, nos últimos anos, na luta pela vida, em discussões cuja última palavra foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3239 e na ADPF 742.

Foram 15 anos até a regulamentação aceitável da norma constitucional, já que inicialmente era exigida a prova, quase impossível de ser produzida, sobre o vínculo com a terra, para uma população que viveu em absoluta clandestinidade. Mas, regulamentado o processo de titulação, na prática, nada mudou. E para que se tenha ideia do tamanho do problema, no ano de 2020 houve apenas um decreto de reconhecimento de terra publicado pelo INCRA, em processo que se arrastou por décadas.

O reduzidíssimo número de titulações é resultado da sucessão de ações e omissões de todos os poderes constituídos, que inviabilizam a materialização de direitos, expressando, assim, o racismo presente em nossa sociedade. Não há dúvidas de que existe produção de normas, procedimentos e práticas que, sob a aparência de neutralidade, operam de modo a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, de suas instituições e das políticas públicas, produzindo e reproduzindo hierarquias raciais e sociais. O modo arcaico de coleta documentos, realização de perícias e avaliações, mais dificulta que auxilia na concretização de direitos, tratando-se de burocracia exagerada, que representa custos altíssimos para todos os atores envolvidos.

Verifica-se orçamento público ínfimo tanto para indenizações como para as estruturas necessárias à execução da política pública de reconhecimento e fortalecimento das comunidades quilombolas. A Fundação Palmares e o Incra historicamente operam presos a processos e ferramentas ultrapassadas, com número de servidores insuficiente, demonstrando que, de fato, ao caminhar nessas condições, o Brasil levará mais de mil anos para dar cumprimento ao disposto na norma constitucional.

O Estado brasileiro precisa tomar decisões estratégicas que deixem de privilegiar sempre o mesmo grupo social e racial, rompendo com uma ordem de fazer as coisas que, sob a aparência de legalidade e neutralidade, resulta em negação de direitos.

Na prática, é preciso investimento em quadros técnicos, em ferramentas tecnológicas que respondam à altura a essas demandas, fazendo uso de sistemas de georreferenciamento, levantamentos topográficos com tecnologia de ponta: delimitação de terras por meio de GPS e drones, os quais, quando disponíveis para as grandes empresas, devem estar ao alcance do Estado e de quem dele depende.

Herrera Flores, doutor em Direito pela Universidad de Sevilla e defensor da teoria crítica dos direitos humanos, propôs que a consagração desses direitos em normativas nada representa se o fazer humano não caminhar no sentido de expressar as conquistas em ações concretas.

O fazer humano é quem dá a efetividade aos direitos. Por isto, exige-se um olhar renovado para as comunidades quilombolas. Em abundância de leis e decretos normativos, é preciso encontrar o lugar da ação.

Mas existe esperança! Por um lado, o novo governo privilegia a participação de lideranças negras nas instituições públicas, as quais têm em suas mãos a possibilidade de converter ideias em boas e eficazes práticas, que saiam do espectro da neutralidade e posicionem o Estado no caminho de cumprir a Constituição em tempo razoável de duração dos processos. Por outro lado, o Poder Judiciário, no Observatório de direitos Humanos, conta com a participação de organizações sociais, que há muito cuidam de visibilizar as agruras da população negra, inclusive das comunidades quilombolas, o que representa buscar a proximidade das comunidades, de modo a remover os obstáculos que impedem uma jurisdição justa no tempo razoável.

Essa mudança de rumos na construção de políticas públicas e judiciárias, a começar com representatividade crítica e responsável, poderá definir novos caminhos a essa população negra que é o maior símbolo de resistência e de luta contra a escravização.

É com esse espírito que ora vemos renovados os desafios para que nesse estado de direito possamos consolidar experiências de vida digna para todos, rompendo com as resistências das estruturas agrárias e raciais.

Parafraseando Paulo Freire, precisamos ter esperança, mas não aquela da espera. Cansamos de esperar! Queremos que a esperança de 2023 seja a esperança que se levanta, vai atrás, que construa e não desista dos negros e negras deste país.

* Karen Luise Souza, é juíza no TJRS e juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Observatório de Direitos Humanos, mestre em Direitos Humanos.

*Robson de Oliveira é advogado, mestre em Direitos Humanos. É membro do Fórum de Prevenção e Combate à Discriminação Racial no Trabalho do Ministério Público do Trabalho - MPT/SP.