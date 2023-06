Concorrência desleal digital

Patricia Peck Pinheiro. Foto: Divulgação

Desde 1990, com o criação de Tim Bernes Lee do "www" e início de utilização dos domínios de internet, que são endereços em formato de nome ou número, que devem ser introduzidos no computador ou dispositivo, para facilitar encontrar pessoas, instituições e informações na vasta rede mundial, começou a disputa das Marcas para ocupar o "território digital". Quanto melhor o domínio, mais fácil de ser encontrado. Para reger tudo isso, surge a ICANN como mecanismo de coordenação, constituída em 1998 e traz consigo o sistema de nome de domínios (DNS).

Com as mídias sociais, praticamente 20 anos depois, e uma internet superpovoada, o desafio ficou muito maior. Ser visto, achado, lembrado passou a exigir verdadeiras estratégias de comunicação e marketing digital. Neste vale tudo pela atenção do usuário, algumas práticas que vieram sendo adotadas, apesar de terem se tornado comuns, não são nada legais.

De um lado, qualquer um pode ofertar um produto ou um serviço na web, do outro lado, também pode sofrer parasitismo à sua marca e atos que visam burlar e desviar clientela alheia através do uso de mecanismos tecnológicos. Dentre estas situações estão desde a compra de palavras-chaves e links patrocinados até o uso de palavras referentes à marcas (nominativas) no código de programação de websites e aplicativos.

De dicas de elaboração de conteúdo à recomendações técnicas, o objetivo é conseguir aumentar a chance de aparecer em destaque na primeira página do buscador. Mas mais que isso, chamar a atenção dos algorítimos para conseguir impulsionamento e viralização.

Ocorre que, mesmo o titular de um direito, como o da liberdade de expressão, da livre economia, se ao exercê-lo, exceder os limites da boa-fé e dos bons costumes, pratica ato ilício e está sujeito à indenizar, conforme artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Ou seja, "os fins não justificam os emails". Deve-se ter muito cuidado na implementação de ações que visam pontencializar resultados nas mídias digitais para que não se ultrapasse limites éticos e legais. O mais fácil de acontecer é uso indevido de marca, e o que tem aumentado e ocorrência é a prática da "concorrência desleal digital", ou seja, aquela que ocorre utilizando de recursos e/ou meios digitais.

Para configurar ato de concorrência desleal precisam estar presentes alguns elementos, conforme preconiza o Ministro Luis Felipe Salomão ao referir-se ao artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96) emprego de meio fraudulento para desviar em proveito próprio clientes de outra empresa. Então, se alguém buscou uma marca, e achou o concorrente direto de mercado, que pagou por aquela palavra que é uma marca protegida para aparecer na frente, praticando uma vantagem desleal sobre o adversário, configura concorrência desleal.

Mas, mais recentemente, com o crescimento dos influenciadores digitais, passou a haver também outro tipo de prática corriqueira, onde um anucinate patrocina o canal para que seu produto ou serviço seja elogiado em comentários e conteúdos postados pelo influenciador, em detrimento de postagens que desabonam os demais concorrentes, muitas vezes com piadas e textos ridicularizantes, que nitidamente visam promover quem está monetizando.

Importante destacar que isso em nada tem a ver com a liberdade de reclamação do consumidor, que também encontra limite no uso de liguagem apropriada, pois liberdade de expressão não quer dizer liberdade de agressão. No caso dos influenciadores, quando há tabela de preço, agência, anunciante, se está diante de prática de publicidade regida pelo Código de Conduta que regulamenta o setor, conhecido por CONAR. E sendo assim, deve respeitar, o que está previsto para propaganda comparativa em seu artigo 32), repelindo práticas danosas e/ou abusivas entre os players.

Para o Direito norte-americano o ato de maculação de marca é chamado de "tarnishment" e de "adulteração de "blurring" e ambos são tratados como ilícitos dentro do efeito de diluição de marca, onde há uma comunicação com intenção de causar "harm reputation of a famous trademark", conforme o Lahan Act, Sec 43 (c). No Brasil, o tratamento se dá com os artigos 230, inciso III e 132, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial.

Por isso, não é porque todo mundo faz que é ético e legal. Importante no planejamento da comunicação ter uma boa orientação jurídica para usar o máximo do potencial das mídias a favor das marcas e da comunicação, sem efeitos colaterais, sejam eles jurídicos e/ou reputacionais.

*Patricia Peck Pinheiro, CEO e sócia do Peck Advogados, conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e professora da ESPM