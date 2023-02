Justiça condena lanchonete em Santos a indenizar em R$ 30 mil mulher trans barrada no banheiro feminino

Julie Correia Araújo alega que foi impedida de usar banheiro feminino em lanchonete. Fotos: Reprodução/Instagram Foto: Estadão

A Justiça de São Paulo condenou a lanchonete Surf Dog, em Santos, no litoral paulista, a pagar uma indenização de R$ 30 mil à nutricionista e cabeleireira Julie Correia Araújo por transfobia.

A decisão é da 3.ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos. O juiz Castro Neto, relator do processo, afirmou em seu voto que a identidade de gênero é uma escolha pessoal e que as pessoas precisam 'externar suas escolhas e desejos sem o receio de serem excluídas, discriminadas ou violentadas'.

O caso aconteceu em janeiro do ano passado. A nutricionista estava com amigos e familiares na lanchonete quando, segundo o processo, teria sido impedida de usar o banheiro feminino por um funcionário e pelo gerente. Ela afirma que se sentiu 'constrangida' e 'humilhada'. Julie registrou boletim de ocorrência no 7º Distrito Policial de Santos e entrou com a ação pedindo indenização por dano moral.

A lanchonete negou ter impedido a nutricionista de usar o banheiro feminino e pediu que ela fosse condenada por litigância de má-fé - quando a Justiça é acionada de forma desleal ou irresponsável.

Em primeira instância, o juiz Guilherme de Macedo Soares, da 2.ª Vara do Juizado Especial Cível, havia concluído que não houve discriminação e negou a ação.

"Não se comprova os argumentos trazidos pela autora da prática de discriminação. Ademais, havia outras pessoas no estabelecimento, e caso tivesse ocorrido o excesso ou ato atentatório contra a autora, essas pessoas poderiam servir como testemunhas", escreveu na sentença, agora derrubada em segunda instância.

COM A PALAVRA, A LANCHONETE

A reportagem entrou em contato com o escritório de advocacia que representa a lanchonete no processo e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.