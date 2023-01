Juiz condena Latam a pagar R$ 20 mil a passageiro com deficiência visual proibido de embarcar com cão-guia

A Justiça condenou a companhia aérea Latam Airlines a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a um passageiro com deficiência visual proibido de embarcar com seu cão-guia de Brasília para São Paulo. A empresa ainda pode recorrer.

O caso aconteceu em julho do ano passado. O passageiro afirma que apresentou a documentação necessária para viajar com o cachorro, inclusive a carteira de identificação e a comprovação de treinamento. Ele alega que os funcionários da companhia aérea disseram, no entanto, que a presença do cão-guia deveria ter sido comunicada com pelo menos dez dias de antecedência. O animal precisou ser deixado em Brasília.

A Latam nega ter impedido o embarque. De acordo com a empresa, em manifestação enviada no processo, o passageiro não se apresentou no horário previsto.

O juiz Cleber de Andrade Pinto, da 16.ª Vara Cível de Brasília, concluiu que vídeos apresentados pelo passageiro contradizem a versão da empresa e comprovam que ele compareceu para embarque dentro do horário. A decisão também afirma que não é "razoável" impedir o embarque do cão-guia com "fundamento em exigência de prévia comunicação".

"A requerida impediu o embarque e o autor viajou e ficou 4 dias em São Paulo sem o amparo de seu cão-guia", escreveu o magistrado.

COM A PALAVRA, A LATAM

"A Latam Airlines Brasil informa que se manifestará nos autos do processo."