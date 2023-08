Conectando saberes: o papel de eventos interdisciplinares na era jurídico-tecnológica e nos negócios

Alessandra Borelli Foto: Divulgação

Nos últimos anos, a interconexão entre os campos jurídico, tecnológico e de negócios tem alcançado profundidade inédita. Nesse cenário em constante evolução, o ambiente se torna propício para a convergência de ideias, aprendizado mútuo e criação de novas oportunidades. Assim sendo, congressos, workshops, seminários e iniciativas institucionais emergem como fatores-chave para facilitação desses diálogos, trocas de conhecimento e o desenvolvimento de sinergias entre representantes dessas áreas inicialmente distintas.

Neste sentido, é curioso notar que o interesse pela pauta “jurídica” não mais se restringe aos operadores do direito, pelo contrário: discutir a aplicação das novas tecnologias e inovações no âmbito jurídico, por exemplo, tem convergido em descobertas revolucionárias para diversos modelos de negócio.

O mesmo tem acontecido em relação às pautas de tecnologia, segurança e inovação, pelas quais advogados, magistrados, procuradores, delegados e promotores também têm dedicado especial atenção.

Ao apresentarem estudos de casos de empresas que conseguiram superar desafios jurídicos com auxílio de novas tecnologias e promoverem discussões sobre temas em alta no cenário nacional e internacional, através de palestras, workshops e painéis de debates, eventos como os citados fornecem oportunidades valiosas e inspiração para outros participantes que enfrentam problemas semelhantes aos enfrentados pelos convidados.

Assim, os encontros proporcionam valiosas oportunidades para o aprendizado contínuo e o necessário aprimoramento profissional, expandindo horizontes, gerando novos conhecimentos (na forma em que são aplicáveis aos negócios) e beneficiando não apenas carreiras, como também aprimorando repertórios e habilidades para se lidar com os desafios complexos da interseção desses temas.

Uma outra e interessante vantagem de eventos assim é a oportunidade de networking (rede de contatos) que proporcionam ao reunirem pessoas com diferentes formações e especializações e, com isso, abrindo espaço para a criação de conexões que transcendem as fronteiras tradicionais de cada setor.

A disponibilidade de plataformas online amplia o alcance desses encontros, permitindo a participação de profissionais de diferentes partes do mundo, enriquecendo ainda mais a diversidade de perspectivas e experiências. Isso cria um ambiente propício para a criação de soluções globais para desafios globais, promovendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas legais e tecnológicas em contextos diversos.

Além disso, muitas startups estão surgindo com soluções tecnológicas disruptivas para desafios legais e empresariais, muitas vezes encontrando apoio e orientação em eventos interdisciplinares, onde podem se conectar com advogados, investidores e especialistas em tecnologia.

Além da troca de conhecimento e ampliação de relacionamentos, os eventos interdisciplinares também desempenham um papel crucial na evolução das regulamentações e na criação de políticas mais adequadas para a era jurídico-tecnológica. À medida em que novas tecnologias como inteligência artificial, blockchain e automação ganham espaço em diversos setores, surgem desafios legais complexos que requerem a colaboração de especialistas tanto do campo jurídico quanto tecnológico. Através de discussões aprofundadas, é possível identificar lacunas regulatórias, analisar casos de estudo e propor soluções inovadoras que equilibrem o progresso tecnológico com os princípios legais e éticos.

É importante ressaltar que a interseção entre direito, tecnologia e negócios não é apenas uma via de mão única, mas sim uma via de aprendizado mútuo. Enquanto a tecnologia influencia a maneira como os profissionais do direito operam e como os negócios são conduzidos, as demandas legais e éticas também moldam o desenvolvimento tecnológico. Portanto, os eventos interdisciplinares não apenas promovem a aplicação de tecnologias inovadoras no campo jurídico e nos negócios, mas também incentivam a reflexão sobre as implicações éticas e legais das novas tecnologias, garantindo um progresso mais consciente e sustentável para a sociedade como um todo.

Em síntese, parcerias estratégicas são formadas, ideias compartilhadas e colaborações estabelecidas, gerando benefícios mútuos. Fato é que a convergência entre diferentes áreas é uma tendência inegável que redefine a abordagem a questões complexas na sociedade moderna. E é por isso que a presença nesses eventos transcende de ser uma escolha inteligente para se tornar uma necessidade para aqueles que buscam manter-se relevantes e bem-sucedidos em um mundo cada vez mais interconectado.

*Alessandra Borelli, advogada, sócia do Opice Blum Advogados e da Opice Blum Academy, onde também é CEO