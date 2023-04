Consema, 40 anos: diálogo aberto para o futuro do desenvolvimento sustentável

Natália Resende. Foto: Divulgação

Nesta data, há 40 anos, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) era instalado em São Paulo. A marca de um fórum democrático para deliberar sobre as questões ambientais do Estado consolidava, a partir daquele momento, uma ação de vanguarda para o desenho de políticas públicas essenciais a um futuro sustentável. Hoje, duas gerações e 420 sessões depois, medidas como as adotadas a partir das recomendações do Consema para o balanço regulatório entre desenvolvimento industrial e qualidade de vida servem de exemplo ao país.

Da mesma forma, a defesa da biodiversidade em geral sempre esteve na pauta do conselho, que em sua primeira deliberação criou quatro Áreas de Proteção Ambiental (Silveiras, Campos do Jordão, Tietê e Corumbataí-Botucatu-Tejupá). Na criação da APA da Serra do Mar, o Consema exerceu o papel de unificar áreas do Parque Estadual homônimo e sediou a gênese de um processo maior, seguido por outros estados, que culminaria no tombamento do remanescente da Mata Atlântica nesses territórios e em sua transformação em Reserva da Biosfera pela Unesco. Uma reserva que, à luz das calculadoras de sequestro de carbono, ganha ainda mais relevância para as próximas décadas.

Educação ambiental, fundamental para o presente e futuro geracional, também ganhou musculatura e espaço a partir dos ricos debates no conselho. Conquistas que geraram um arcabouço sólido para a construção de um meio ambiente mais equilibrado, no qual a sustentabilidade também se traduz em investimentos, rentabilidade, empregabilidade e inovação.

Em quatro décadas, muito se mudou. E o Consema soube acompanhar essas transformações, garantindo ampla discussão junto à sociedade pari passu com a representação prática das discussões e modificações legislativas ocorridas. Sob a égide desse plenário com permanente foco estruturante, São Paulo, por exemplo, projeta, constrói e amplia suas infraestruturas com respeito e observância ao meio ambiente. Incentiva, ainda, novos horizontes de resiliência climática e iniciativas de transição energética.

Enquanto catalisador de demandas estratégicas, o Consema reafirma o seu papel de propositor de medidas que visam aprimorar a gestão e a governança no seu tripé ambiental, social e econômico. Os próximos 40 anos exigirão ainda mais capacidade de articulação entre os setores e uma escuta ampla e estruturada da sociedade e de seus gestores, com transparência e compartilhamento de pensamentos, ideias e ações. O diálogo continuará como o norte deste Conselho, a partir do qual sua bússola conduzirá o Estado às melhores práticas no sentido do desenvolvimento sustentável de São Paulo.

*Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo